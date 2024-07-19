Kitap tutkunu ana oğul

19 Temmuz 2024 Cuma

Ana Rasime Şeyhoğlu 1931 doğumlu. Çocukluğunu, gençliğini Manisa’da geçirdi. İlkokulu orada bitirdi. Hakk’a yürüdüğü 21 Ağustos 2015’e değin, oğlu Recai ŞeyHoğlu’yla bütün varlığını ortaya koyarak İzmir, Manisa, Balıkesir, Tokat’ın, büyük olasılıkla ilk kez kitapla karşılaşan köylerinde, 39 “Rasime-Recai Şeyhoğlu Kütüphanesi”nin açılmasına öncülük etmiştir.

AMAÇ

Çocuk yazınının önemli yazarlarından Muzaffer İzgü’nün, yakıştırdığı “kütüphaneciler imparatoriçesi” adının temelinde onun bu özverisi yatıyor.

“Cumhuriyet kızı” diye de adlandırılan bu gönlü yüce ananın amacı, köylerde yaşayan çocukların yoksun kalmaması, orada da Cahit Arf’lar, yeni Orhan Kemal’ler, yeni Fazıl Say’lar, Burçin Büke’ler yetişmesiydi.

Bu yazıyı sağlığında yazsaydım o adlara Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, bilim dalında ilk Nobel Ödülü’nü alan Aziz Sancar’ı eklerdim.

OĞUL

Oğul Recai Şeyhoğlu 1954’te Manisa’da doğdu. İlkokulu, ortaokulu orada bitirdi. İzmir Özel Türkay Koleji’nde, Muğla Eğitim Enstitüsü’nde öğrenim gördü. 1987’de Muğla Eğitim Enstisüsü’nü bitirdi. 25 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2004’te Konak İş Eğitim Merkezi’nden emekliye ayrıldı.

Etkin insanlar, emeklilik döneminde yeteneğini daha çok ortaya koymalı ki oğul, birçok gazetede, dergide görev alıp yayımladığı öykü, deneme, anlatı, söyleşi, gezi notları, araştırma türündeki yazılarını, 37 kitapta bir araya getirmiş.

Bunların yanında, anasının izinden giderek kütüphanelerin sayısını da 60’a yükseltmiş. Bu yayılımı, Belçika’nın Charlero ilinde açtığı kütüphaneyle, annesi adına açtığı “Aydınlanma evleri”nin sayısını da 12’ye çıkarmış.

Onun bu başarıya nasıl erdiğini merak edenler için, yüzlerce fotoğraftan dolayı albüm sayılabilecek “Özgün Bir Aydınlanma-Aydınlatma Modeli” (2024) adlı kitabı, yararlı bir kaynaktır.

YANSIMALAR

Okuma eğitiminde büyük bir boşluğu doldurduğu kitaba yönelik görüşlerini bildiren onlarca yazarın yorumlarından da bellidir bu.

Burada sözü, eğitim konusunda temel sayılabilecek kitapların yazarı Mustafa Gazalcı’ya bırakıyorum:

“Anne Rasime ile oğul Recai Şeyhoğlu, ülkenin her yanına kurdukları kitaplıklarla aydınlık götürüyor. Ülkemizde okuma alışkanlığı ne yazık ki gelişmemiş, ileri ülkelere göre çok düşük. Geri kalmışlığımızın temel nedenlerinden biri de yeterince okumamaktır. Yeterince okumayan, sanatla beslenmeyen insan eksiktir. O yüzden ne yapıp edip her yaştan insana okuma ortamı sağlamalıyız. Bu konuda 50’nin üzerinde kitaplık açan anne Rasime Hanım’ı, oğlu Recai Şeyhoğlu’nu yürekten kutluyoruz.

Onlar, insan soyunun en değerli düşünce ürünü kitaplarlarla her köşeye aydınlık taşıyorlar. Yaptıkları hizmetin, verdikleri emeğin ülkemizin Aydınlanmasında katkısı unutulmazdır.”