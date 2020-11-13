Öğrenci öyküleri

13 Kasım 2020 Cuma

Zeynep Cemali gerçekçi gözlemleri, özentiden uzak yalın üslubuyla öyküler, romanlar yazarak çocuk yazınında adı önlerde anılan bir yazar. Kitaplarını yayımlayan Günışığı Kitaplığı, onun adına 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine öykü yarışması düzenliyor. Yarışmanın okullara duyurulmasında Milli Eğitim Bakanlığı yardımcı oluyor.

Yarışma öykülerinin konusu, Zeynep Cemali’nin yapıtlarından seçilen bir cümledir. 2020 yılının konusu “Özgürlük” yazarın Patenli Kız adlı kitabından seçilmiş:

“Tekerleklerin üstünde yelle yarışıyordu.”

Bu cümlenin onda nasıl bir algı yarattığını, kendine özgü üslubuyla yazması bekleniyor öğrenciden.

Amaç

Jean-Paul Sartre, “Bir şeyi söylemek değil, onun nasıl söylendiği önemlidir” der. Edebiyatın da tanımıdır bu. Hemen her şair, yazar sevgi konusunu işlemiştir. Shakespeare’in Romeo ve Juliet’indeki sevgi dilini kaç yazar yaratabilmiştir?

Günışığı Kitaplığı’nın Yayın Yönetmeni Dr. Müren Beykan, Ömer Kurt’un, Zeynep Cemali öykü yarışmasına yönelik sorusunu, dil denen o engin söylemin kaynağını öne çıkararak yanıtlıyor:

“Çocuklarımızın Türkçeyi en güzel yazması, konuşması ve düşüncelerini en güzel ifade etmesi hayallerimizin başında geliyor. Onlara yalnızca ‘öykü sanatı’ hakkında doğru bilgiler vermek yetmiyor, anadilimizi kullanma yeteneklerinin ciddi biçimde desteklenmesi hepimizin görevi.”

Bir genel değerlendirmesinde de “Amaç, çocuğun öğrenim yaşamını yaratıcı uygulamalarla zenginleştirmek, geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmektir” diyor.

Günışığı Kitaplığı

Günışığı Kitaplığı, en yeni kitapları ilgi uyandırıcı ustaca çizim, resim, iyi baskılarla yayımlamanın yanında, kültür-eğitimyazın alanlarına yönelik etkinliklerde de bulunuyor. Yayınevinin yöneticisi Mine Soysal, Türkiye’nin dört bir yanından bilim insanlarını, yayıncıları, öğretmenleri, ödüle değer buldukları öğrenci velilerini bir araya getirerek çocuk yazınının sorunlarının tartışılmasına ortam yaratıyor.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nı her yıl daha da ilgi çekecek arayışlarla sürdüren Müren Beykan, bunun yanında, düzenlenen değerlendirme toplantılarında, özenle hazırladığı ayrıntılı raporunu da sunuyor.

Yazdığı değerlendirme raporları, çocuk yazını konusunda araştırma yapanlara, tez hazırlayanlara, öğrencilerini yarışmaya hazırlayan öğretmenlere kaynak özelliği taşıyor.

Öyküler

Bu yıl 8. sınıftan Arden Zeyfiyani “Sen (!)”, Berrin Kara “Ayakkabısızlar”, 7. sınıftan Güneş Altınel “Uçurtma”, 6. sınıftan İpek Nazlı Çil “91’inci Gün” adlı öyküleriyle ödüle değer bulunmuştur. Müren, öyküleri içerik, üslup yönünden değerlendirirken, çocukların seçtiği konu alanları, öne çıkardığı sorunlar üzerine aydınlatıcı yorumlarda da bulunuyor:

- Arden Zeyfiyani, “Hayatın çarklarında nasıl sıkıştığımızı, ‘Modern Zamanlar’ filmini hatırlatan bir öykücükle duyumsatıyor. (...) Henüz bu yaşında gündelik rutinin özgürlüğü nasıl kısıtladığını çok iyi gözlemlemiş.”

- Berrin Kara, “Toplumlar kölelik döneminden bu yana çok aşama kaydetse de günümüzde bambaşka coğrafyalarda hâlâ, özgürlüğü tamamen elinden alınmış köleler çalıştırıldığını hatırlatıyor.”

- Güneş Altunel, “Güçlü bir gözlemciliğe dayalı öyküsünü, ince ayrıntılarla kurgulanmış.”

- İpek Nazlı Çil, “Yaşamanın değerini, komada yatan bir çocuğun öyküsüyle yansıtıyor okura.”

Neredeyse Türkiye’de yaşanan bütün sorunlara ışık tutan bu öyküleri okuduğumda sorular sordum içimden:

“Bu öğrenci öykülerinin, genç yazarların yazdıklarından ne eksiği var?..”