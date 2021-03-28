2022 yolunuz açık olsun!

28 Mart 2021 Pazar

Öğretmen, özlem duyduğumuz bir çalışma ve seçim ile daha önce Lucescu’nun adım attığı yolun, daha da önüne geçerek gerçekten kaliteli bir Milli Takım ile gururlandırıyor bizleri. Aklın yolu birdir. Bu genç ve doğru futbol oynayan kadro, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde başarılı olacaktır.

Hollanda karşındaki kadrodan farklı Mert ve Kaan değişikliği ile çıkan on birimiz usta ve gizli golcümüz Ozan’ın iki ve Çağlar’ın kafa golü ile 90 dakikayı süsledi. Gençlerimizin dikkat çeken yanı, golcülüğü ile özellikle Hollanda ve Norveç karşısında da oyuna hızlı başlamasıdır. Orta alandan oyuna katılma ve golü düşünme gerçeğini takıma yerleştiren, Yusuf ile Ozan’ı iyi kullanan Şenol Güneş, kalede Uğurcan ve defans gücümüzle de dikkat çekmiştir. Avrupa’da iki maçta rakip kim olursa olsun, atılan 7 gol önemsenmelidir. Uzun yıllar konuşulacak bu başarı bizi havalara sokmaz ise Letonya karşısında da devam edecektir.

BEKTAŞ’IN KATKISI

Özgüven ancak sonuç alınınca gelişir. Daha önce de zaman zaman böylesine umut ettiğimiz süreçlerde, genelde az başarılı olduk. Yedekleri ve kulübe zenginliğimiz yanında Bayram Bektaş’ın da başarılı katkısını burada belirtmekte yarar var.

Salı günü Letonya maçından sonra yeni futbol gerçeğimizin Avrupa’da da konuşularak, yurt dışından gelen yabancılara karşı azmimiz ve verilen mesaj daha da çok dikkat çekecektir!

Bir kez daha tebrikler çocuklar ve öğretmen!