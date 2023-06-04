Adnan Dinçer
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Atiba’ya yakıştı

04 Haziran 2023 Pazar

Rakibinin Beşiktaş olduğunu unutan Kasımpaşa, oyun mantığındaki yanlışları yüzünden farklı yenildi. Ligde kalması kesinleşen kadronun rahatlığı ve Beşiktaş’ın formunu unutan mantık 50. dakikada 3-0 yenik duruma düştüğünde Siyah-Beyazlılar adına her şey olumluydu. Ancak futbol oyununun kurallarına uymak zorundasınız.

Topu kazanan takım çabuk oynamak ve atağı bitirmek zorundadır. Kasımpaşa takımında bunu göremedik. Beşiktaş ise bulduğu kolay gollerle antrenman temposunda oynarken, Gedson Fernandes, Aboubakar ve Cenk’in performansları maça tesir etti.

Şenol Güneş geldikten sonra Beşiktaş toparlandı, kadrosu oturdu, bir oyun planı oluştu, takımı tamamlayan isimlerin beklenen performansı göstermesiyle Siyah-Beyazlılar ligin iyi futbolla birlikte gollerini sıralayan ekibi oldu. Bu gelişmede Aboubakar ve Cenk’in fırsatçılığıyla birlikte orta alanda Gedson Fernandes’in çalışkanlığı yanında takım savunması anlayışı etkili oldu. Beşiktaş’ta Muleka’nın ağır kalışı ve takım temposuna uyum sağlayamaması dikkat çekti. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz; Beşiktaş geç gelen formu ile şampiyonluğa erişemese de iyi futboluyla taraftarlarını ve gelecek yılın hazırlığını yapacak teknik kadronun işini kolaylaştırdı. Bir söz de efsane Atiba’ya... Tecrübeli isim son dakikalarda oyuna girip golünü attı. Böylece Beşiktaş’a ve kendisine yakışacak vedasına bir adım daha yaklaştı.

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