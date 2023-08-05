Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Dünya Kupası

05 Ağustos 2023 Cumartesi

Erkek egemen dünyanın rakipsiz sahibi olma şansımızı tehlikeye sokuyoruz galiba futbolda! Hâlâ futbolun tartışıldığı dünyamız endüstrileşince ortaklar çoğaldı. Genç sponsorlar acımasızca yatırımlarını kadın futboluna da yöneltecekler. Sahaya bakınca şimdilik kadroların öğrenim uygulama safhasında düşük tempoda teknik direktörlerinin taktik taleplerine uygun hata yapmadan pas yüzdesiyle oynadıklarını görüyoruz. Takımların daha çok yaratıcılıklarını kullanacak yetenekte olmak yerine atak savunma geçişlerinde geç kaldıkları dikkat çekiyor. Rakibi durdurmak anlamında daha kadınsı ve sertlikteler.

Kadınlar Dünya Kupası’nda dikkat çeken, rakipleri aşan oyun yapılarında duran topları iyi değerlendiren takımların golleri bulması ve fizikli futbolcuların skoru etkilemeleri. Bazı ülke takımlarının önyargılı saha dışı havalı yapıları sürpriz sonuçlara neden oldu. Mesela 2 şampiyonluğu olan Almanya, favorilerden Brezilya gruptan çıkamadı. Takımlarda baskı ölçek anlamında eksik. Savunma kararlılığı kötü olmasa da ikinci bölgelerde yetersiz. Genelde kanatlar kullanılarak ve ortalarla gol aranıyor, şut azlığı var. Pozisyonlar gereği kadar değerlendirilmese de İsveç, Norveç, Fransa, İngiltere dikkat çekiyor. ABD ve bu takımlardan biri kupayı alabilir. 

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Dünya Kupası 5 Ağustos 2023
Dünden kalanlar 29 Temmuz 2023
İyi ki varsınız Sultanlar 19 Temmuz 2023

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Cumhuriyet Adına Görev Başına
Olaylar Ve Görüşler
Disney Plus, lobicilik ve Atatürk düşmanlığı - Dr. Abdullah KEHALE
Olaylar Ve Görüşler
Kapitalizme karşı onurlu duruş - Prof. Dr. Melih BOYDAK
Olaylar Ve Görüşler
Aziz Sancar ve Müslüman toplumlar - İsmail ÖZCAN
Olaylar Ve Görüşler
Erdemli olmak - Aydın ÖNCEL
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Atatürk’ün doğduğu evde!
Şükran Soner
Şükran Soner Yunus Nadi’den bugünlere... Cumhuriyet içinden operasyonlar...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Direkli Voyvoda’nın dönüşü
Murat Ağırel
Murat Ağırel Profesyonel mahkûm
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Genel başkan nasıl seçilmeli?
Miyase İlknur
Miyase İlknur CHP’liler de size bayılıyordu sanki
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Suriye-Karadeniz-Kafkasya üçgeni
Öner Yağcı
Öner Yağcı Dile gelen yaşama da gelir
Eren Aysan
Eren Aysan Bu yük nasıl taşınsın?
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Dünya Kupası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler