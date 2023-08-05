05 Ağustos 2023 Cumartesi

Erkek egemen dünyanın rakipsiz sahibi olma şansımızı tehlikeye sokuyoruz galiba futbolda! Hâlâ futbolun tartışıldığı dünyamız endüstrileşince ortaklar çoğaldı. Genç sponsorlar acımasızca yatırımlarını kadın futboluna da yöneltecekler. Sahaya bakınca şimdilik kadroların öğrenim uygulama safhasında düşük tempoda teknik direktörlerinin taktik taleplerine uygun hata yapmadan pas yüzdesiyle oynadıklarını görüyoruz. Takımların daha çok yaratıcılıklarını kullanacak yetenekte olmak yerine atak savunma geçişlerinde geç kaldıkları dikkat çekiyor. Rakibi durdurmak anlamında daha kadınsı ve sertlikteler.



Kadınlar Dünya Kupası’nda dikkat çeken, rakipleri aşan oyun yapılarında duran topları iyi değerlendiren takımların golleri bulması ve fizikli futbolcuların skoru etkilemeleri. Bazı ülke takımlarının önyargılı saha dışı havalı yapıları sürpriz sonuçlara neden oldu. Mesela 2 şampiyonluğu olan Almanya, favorilerden Brezilya gruptan çıkamadı. Takımlarda baskı ölçek anlamında eksik. Savunma kararlılığı kötü olmasa da ikinci bölgelerde yetersiz. Genelde kanatlar kullanılarak ve ortalarla gol aranıyor, şut azlığı var. Pozisyonlar gereği kadar değerlendirilmese de İsveç, Norveç, Fransa, İngiltere dikkat çekiyor. ABD ve bu takımlardan biri kupayı alabilir.

