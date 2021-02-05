İki taşı aramak!

05 Şubat 2021 Cuma

Bir gariplik var yaşamımızda! Yalnız korona değil onun da getirisi diye oluşan ortamın sözde uyanıkları var! Uzayda çarpışan yıldız ve gezegenlerin toz dumanı kimi doğanların galiba genlerine ulaşmış ki, bizler daima aptal(!) yerine konuluyoruz!

Dünyada sayısız maç oynanıyor. Amatör, genç resmi, gayrı resmi ve hatta mahalle arasında çocuklarla yapılan çıplak ayaklı, yokluğun göbeğinde belki!

Ama sözde hakemin dahi oynamaya izin vermediği bir gol sayılmaz. Karşı taraf başlasa dahi santradan top ile gelen futbolcuya kimse kalesini açıp durarak izin vermez. Bu bir skandal veya protesto olabilir.

Bitmedi bu kez karşı takımdan bir oyuncu topu beyaz noktadan alıp herkesin kaleci dahil izin verdiği beraberlik golü yaşanmamıştır. Hatta iki taşı yol ortasına koyup sokak arası çocukların maçında dahi olmaz!

“Alis Harikalar Diyarında!”

Yani bizim yeni futbol dünyamızda oldu. Önce Samsunspor ve sonra da Ümraniyespor böyle iki gol attı. Bırak International Board kararlarını futbolcular dahi hakime ders verdiler bu protesto ile.

Peki ama bu düdüklü adam ve devletin ona yaptığı yatırım ve yetkiye karşın öğretilen futbol bilgisi ve yetkisi bu mu? Kendilerini ele veren ve futbolun adalet ve kurallarını hiçe sayan bu adamın sahada işi ne? En iyi cevabı futbolcular verdiler yine. Kural ihlali bir tiyatrodur bu. Ve dünyada bir tek bizde olmuştur!

Ben yıllardır bunları dile getirdiğim için saf dışı kaldım yasal olmayan şekilde ama UEFA’ya bağlı TFF’den şu ana kadar tık yok. Hani biz de "Kafa koparmak!" diye bir sözcük var ya tam da buna uygulanır. Sizi dinliyoruz yetkililer.

Bizim bir eksik yanımız var. Özellikle futbolda ünlü olunca tavırlarımız değişir kendimizi toplum üstü görüp "Adeta alçak dağları yarattığımızı sanırız" Tabii ki "orta oyunu" gibi "irticalen sanmak" olan bu tavırlar birgün çöker! Sürekli işin şeytani yanına yatırım yapanlar sahadaki işleri bitince dışında rol alırlar. Onlar için dokunulmazlık var sanırlar ve öyle hatalar yaparlar ki, UEFA hatta FIFA ve dahası CAS dahi işin içinden çıkamaz!

Hot-möt ile teknik adamlık yapıp; amatör dernek yasaları ile yönetici olan yetenekliler"!" birgün gelir bu endüstriyel zinciri de kırarlar.

Özellikle kalelerimizin iki taşını aradığımız futbolsuz günlerde, endüstriyel kuralları delen ileri zekalı orta oyununa ve sahada maçı yönetenlere “adalet dersi veren” namuslu futbol gençlerine teşekkür ederken futbol ilgililerine de "Ne haber?" diyorum.

İster misiniz, “Bu korona sonucu bir gelişme” desinler?