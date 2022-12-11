Kupanın gözyaşları

11 Aralık 2022 Pazar

Katar’daki Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken kıta değiştirerek maçları izlemeye gelenlerin gözyaşlarına tanık olduk. Brezilya, favori olduğu ve aynı düşünceyle oynadığı karşılaşmayı umduğu gibi tamamlayamadı. Hırvatistan çok akıllı bir alan savunmasıyla ve kalecisi Livakovic’in kurtarışlarıyla penaltılarla takımının yarıfinale kalmasında büyük pay sahibi oldu. Karşılaşmanın sonunda tribünlerde gözyaşları içinde Brezilyalı taraftarlar gördük. Aslında bu durumun başlarına geleceği daha önceki karşılaşmalarda belli olmuştu. Futbol, endüstriyel hale dönüşünce gelen zararı gözden geçirmelidir. Maçlar hakemin son düdüğüyle biter. Bu gerçeği unutmak Brezilya’ya yakışmadı ve kanımca dünya futbolundaki itibarını zedeledi. Öne geçtiği karşılaşmada, kazandığını zanneden ve tüm ümidini Neymar’a bağlayan görüntüsü Brezilya için büyük bir zaaf oldu. Pele ile eş gol sayısı yakalamak ve bir adım önüne geçmek için adeta motive olan Neymar fileleri havalandırsa da Brezilya yenilgisiyle futbol dünyasınıı şaşırttı. Bu durum aynı zamanda Brezilyalı futbolculara favori olma döneminin son bulduğunu hatırlattı.

Katar bu mevsimde böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapsa da çölün ortasında tesisler inşa etse de sonuç olarak turnuvanın futbol gerçeğiyle ters düştü. Daha önce maçlar oynanmadan favori ilan edilen takımların sıkıntılarını gördük. Buna bir de Arjantin’i ekleyebiliriz. 2-0 öndeyken beklemediği son dakika golüyle uzatmaya ve ardından penaltılara giden karşılaşmayı kazansalar da gelecek için kötü oyunlarıyla umutlarımızı kırdılar. Turnuvada sürpriz ve yıldız oyuncu bekleyenler, buna tanık olmasalar da yaşadıkları gerçeğe çarptılar. Arjantin’in oyunu ve Brezilya’nın elenmesi önceden favori ilan edilen takımların finalde olmayacaklarını söylemem gerçekleşti. Ve Fas büyük bir mucizeye imza atarak favorilerden Portekiz’i eledi. Şimdi gözyaşları Cristiano Ronaldo için.