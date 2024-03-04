04 Mart 2024 Pazartesi

Tüpraş Stadı’nda bir derbi vardı. Ama beklenen olmadı! Açıkçası böylesine bir oyundan sonuç çıkarmak zordu. Beşiktaş’ın derbiye sadece Rashica ile asılmasına şaşırmadık dersek yanlış olur. Kötü ve gol pozisyonu az oyun izlerken ilk dakikada kendi kalesine harika bir gol atan Beşiktaş her şeyin sorumlusuydu gibi. Fernando Santos bu ülkede futbolun iyi oynanmadığını ama sadece atak ve kazanmak için mücadele eden Rashica ile maçın dönmeyeceğini bilmeliydi. Tribünü mutlu etmek ve gergin atmosferde oynamak belliydi. Yanlış oyun anlayışı ve kadro seçimi bazen teknik direktörü şaşırtır ama cezalı Gedson’un arandığı orta alanda tamamlayıcı bir yaratıcılık göremedik. Sadece daha önceki maçlarda iyi gibi görünen sonuçların bu karşılaşmadaki özelliğini iyi anlayamamış hoca! Cenk’in son derece gergin ve umursamaz tavırları oyun içinde etkisiz oldu. Bir oyun planı yoktu Beşiktaş’ın ezeli rakibini yenecek. Kenarda yönetimin içinde yer alan ustalar da etkilerini gösteremeyince kötü futbol sahaya yansıdı, sonuç kötü oldu.

