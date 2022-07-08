Transfer tespiti

08 Temmuz 2022 Cuma

Kulüp yönetim anlayışını, geçici ve aracı yapılar değiştirdi. Gençlere hatırlatma yapmak zorundayım. Çünkü yanlış bilgiler ve dayatmacı algılarla futbol yönetilemez. Her şey sahada başlar ve biterse gerçekçi olur. İnsan yapımızda rekabet ve başarı önde gelir ama sistemsiz tesadüflere yer yoktur bazen sürprizler olsa da! Futbolda temel oluşumlar kulüp yapılarıdır. Bu fark bizde üç büyükleri, Trabzonspor’u ve Bursaspor’u şampiyon yapmıştır ligimizde. Ülke coğrafyamız başka takımların çıkışını üstlense de favori ve devamlılık sağlayamamıştır. Yöntem değişiklikleri ve çağdaş futboldan uzak olan günlük anlayışlar sisteme uzak kalmıştır. Bu iş amatör ve fanatik düşünce ile olmaz.

CAMİALARA YANLIŞ YAPILIYOR

Hiç kimse karşı durmasın. Bu konuda her türlü mücadelede taviz vermeyen, başarılı olma yolunun doğru eğitim ve onu uygulayacak teknik direktörden geçtiği gerçeğinden ödün vermeden çok çalıştım. Sayemde birçok kulüp düzlüğe çıktı ama yine de yaranamadım! Futbolda kulüp önce teknik adamını seçer. Biz futbolcuları alırız yıldız diye. Sisteme uyar mı diye düşünmeden transfer ederken en son da ihtiyaç olan teknik adamı transfer ediyoruz. Kendini başka takımda ispat etmiş futbolcu, geldiği kulübün yapısına ve hocasının oyun anlayışına uymayınca bir anda problem oluyor. Toplumu ve taraftarı da negatif yönde medyanın da etkisi sonucu sorunlarıyla yıkıcı oluyor. Artık medya yerini neredeyse sosyal algıya terk etti. Kimse işin başındakilerle değil hatalıya da duyduğu kadar sahip çıkarak yansıyanlara bakıp gerçeği görmeden baskı uyguladığı camialara yanlış yapıyor bilmeden!

MİLYON DOLARLAR SOKAĞA!

Doğrusu önce teknik adamını al, takımı kursun ve sonra da gelişmelere göre sorumlu belli olsun. Panik ve gereksiz tarz sistemi yedi bitirdi. Kulüpler yasası çıkmadığı için boşluktan yararlanarak kulüpleri borç batağına sürükleyenlere artık dur demeliyiz. Geçmişte mazisi başarı dolu gençleri ile örnek olan kulüpler dahi kendi gencine formayı sıkışınca veriyor! Ama transferde akıl oyunları ile onun yerine farklı yabancılar alıp milyon dolarları sokağa atıyorlar! Bu mudur transfer?

Bu anlamda çok önemli iyi örneklerim olunca yeni aracılar benim gibi başarılı futbol adamlarına ve gençlere uzak kaldılar. Sonu iyi olsun derken yine de ama önce teknik adam ve onun sorumlu olduğu sisteme uyan futbolcular diyorum.