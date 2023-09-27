27 Eylül 2023 Çarşamba

İstanbulspor-Galatasaray maçını izlerken moralim bozulmadı desem yalan olur! Sahadaki futboldan, kaçan gollerden, direkten dönen 2 şuttan ziyade, bambaşka bir konu vardı gündemde. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda görüntü olarak kalitesini düşünen her kimse sözde aklını kullanmış (!) ve çimleri yeşile boyatmış! Gıda boyasıyla üstelik! Galatasaraylı futbolcuların formaları, saçları, yüzleri çimden yeşile boyanınca “skandal uyanıklık” ortaya çıktı!

Neden böyle bir yola başvurulmuş yetkililer araştırıp gereğini yapsın! Yapsın da bizlerin göz zevkine bu kadar önem verenler asıl gerçekle çaresi varken çözmezler bu yanlışı diye üzülürek düşündüm. Bu statta daha geçen haziran Şampiyonlar Ligi finali oynandı, hani UEFA organizasyonu, hatırlatalım! Yorumunu size bırakıyorum!

Düşündüm; ligde bir yanda Hatayspor galibiyeti diğer yanda bu ayıp! Trabzonspor yenilirken neler kaybettiğini de düşünmelidir. Bu kadar yaşadık futbolu ve derilerimizin altında hâlâ sahaya dökülen mıcırlar yer etmişken; çimi boya sanan akıllara karşı futbol gerçeğiyle cevap versek daha iyi olmaz mıydı? Kime, neyi öğreteceğiz? Yanlış futbolu mu? Olmazsa basar televizyonun, internetin, sosyal medyanın düğmesine doğrusunu oynayanlara gıpta ile bakarız!

Son bir söz de Galatasaray’ın kullandığı penaltıya… Futbolda şova dönük hareketler her zaman olmuştur, kaliteli ayaklar seyir zevkini artırmıştır. Ancak Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıyı doğrudan kaleye atmak yerine Icardi’ye pas vermesi, Arjantinli yıldızın topu auta atması hatırda kalacak yıllarca. Biraz şımarıklık gibi geldi bana bu hareket… Ya maç Galatasaray’ın puan kaybıyla bitseydi?