Biz füzelere bakarken
Ahmet Süha Umar
18.03.2026 04:00
Böylesi hiç görülmedi. Trump, kasten çocuk öldürüyor. “Hepsini öldüreceğim! Hark Adası’nı eğlence olsun diye tekrar vurabiliriz. Tek kıstasım kendi ahlak anlayışımdır” diyor. Sözleri ve yaptıkları, ahlak anlayışını gösteriyor. Tek kıstası, ABD’nin ve kendi çıkarları.

DEVLETLERİ ABD YÖNELTMELİ!

Başta hedef, Hamaney’in öldürülmesi ve rejimin değişmesiydi. Sonra, yeni liderin de Trump için kabul edilebilir olması şartı eklendi. Trump’a boyun eğilirse, ABD dilediğinde, ülkelerin liderlerini öldürüp yerine kendi istediği birini getirebilecek. Böyle kişiler, ülkelerinin değil ABD’nin çıkarlarını korurlar. İran savaşının Türkiye için de birinci dersi budur ve bu duruma düşülmemelidir.

ABD VE İSRAİL ZORDA

Başından beri yazıp söylediğim beklentim gerçekleşiyor. İran’a saldırı, ABD ve İsrail’e pahalıya patlıyor. ABD şimdiden itibar ve ağırlık kaybetti. Geçmişteki savaş başarısızlığı, İran’da da tekrarlanıyor. ABD, güçlü, inandırıcı ve güvenilir olma niteliğini yitiriyor. Vahim olan, ABD artık ne NATO ne örneğin Körfez ülkeleri için güvenilir bir devlet. Aşağıladığı NATO müttefiklerinin hatta Japonya’nın, Hürmüz Boğazı için destek talebine olumsuz hatta suçlayıcı yanıtları, bunun kanıtıdır. ABD’nin, Ortadoğu ve Hint Okyanusu hâkimiyeti için kurduğu üsler nedeniyle başlarına gelmedik kalmayan Körfez ülkelerini, yakın tarihte Kürtlere yaptığının da ötesine geçip, “Kendinizi siz koruyun” diyerek ortada bırakması ise ABD’ye güvenilemeyeceğinin en çarpıcı kanıtıdır. Bu duruma düşmesinde, Trump’ın etrafına topladığı, kolu Haçlı dövmeli savaş bakanı gibi yeteneksiz muhterislerin ve İsrail’in etkisi büyüktür. ABD’nin güvenilmez devlet görüntüsü, Türkiye için, İran savaşının ikinci büyük dersidir.

İSRAİL SONUNU HAZIRLIYOR

Kurulduğu günden beri Ortadoğu’yu kana bulayan, hırsı boyundan büyük İsrail, giderek batağa saplanıyor. Saldırgan politikasını terk edip zorla yerleştirildiği bölgede komşularıyla geçinmeyi öğrenemezse, bir kez daha Ortadoğu’ya veda etmek zorunda kalabilir. ABD’yi içine düşürdüğü açmazın sonuçlarının yavaş yavaş ortaya çıktığı bu günlerde, fesini önüne koyup düşünmesinde; Ortadoğu’da Büyük Kürdistan düşleri kurup, Türkiye ile de karşı karşıya gelmemesinde yarar vardır. Savaş biraz zora girince, İsrail’in yol göstermesiyle, sonradan vazgeçmiş gibi görünse de Trump’ın hemen İran, Irak ve Suriye’den Irak’a geçen YPG-PKK ayrılıkçı Kürtleri İran rejimine saldırtma girişimleri, Türkiye için üçüncü derstir.

FIRSATÇI YUNANİSTAN

İran savaşının Türkiye için en önemli dersi, Yunanistan’ın, ABD ve İngiltere, Fransa, Almanya hatta İspanya gibi önde gelen AB üyelerini de arkasına alarak Ege Denizi ile Kıbrıs Adası’nda, Türkiye’yi kuşatma projesini hızlandırmasıdır.

Yunanistan’ın yıllardır sürdürdüğü, antlaşmalarla askerden arındırılmış Ege Adaları’na asker ve silah yığma hatta ABD gibi müttefiklerimizin de askerlerini ve silahlarını bu adalara yerleştirme girişimleri, İran savaşı ile hız kazanmıştır. İran’dan atıldığı ve Türkiye’ye yöneldiği söylenen füzelerin, GKRY’yi hedef aldığının gündeme getirilmesi, Yunanistan’ın bu girişimlerine destek olmaktadır.

Yunanistan’ın, bugün yanında görünen devletlerin, 1920’lerde onu nasıl ortada bıraktıklarını unutmamasında yarar vardır. Tarih bilmeyen, bildiklerini unutmayı yeğleyen devletler ağır bedel öderler. Savaşlar nedeniyle de olsa tarihi hatırlamak devletleri felaketlerden kurtarabilir. Ukrayna savaşının Erdoğan’ı, küçümsediği Montrö Sözleşmesi’ne sarılmaya zorlaması; İran savaşının Erdoğan’a ilk kez, “Mustafa Kemal Atatürk ve yurtta sulh, cihanda sulh” dedirterek iki savaşın da dışında kalmak gerektiğini göstermesi bu savaşların tarihi hatırlatmasıdır.

İLBER ORTAYLI

Değerli dostum, Türkiye’nin yetiştirdiği büyük entelektüel Prof. Dr. İlber Ortaylı bu son cümlelerimi okusaydı eminim arar, “Devletlû Büyükelçi” dedikten sonra o kendine özgü gülüşü ve ses tonuyla, “Bunlar ne tarihi ne savaşmayı ne de devlet yönetmeyi biliyorlar” diyerek içini dökerdi.

Böyle birden gitmek olmadı Devletlû Profesör. Ama seni anlıyorum. Cahilin cesareti, âlimin sabrını taşırırmış. Sabrının taştığını, geçen aralıkta, Moda Deniz Kulübü’nde dostlarla yemekteyken, yandaki masadan sana laf atan densize haddini bildirirken takındığın tavırdan, seçerek kullandığın sözcüklerden de anlamıştım.

Son günlerinde bile, “Paşam devrim tutmuştur” diye mesaj yolladığın Atatürk seni görmekten memnun olacaktır. Bize de uğraşacağımız epey cehalet ve cahil kaldı.

Güle güle sevgili İlber. Sırbistan’da, İstanbul’da yaptığımız gibi, cennetin yeşil çayırlarında da buluşmak umuduyla.

Yolun açık olsun.

Yazarın Son Yazıları

Biz füzelere bakarken

Böylesi hiç görülmedi.

Devamını Oku
18.03.2026
Kaybederek kazanmak

Trump, ABD savunma sanayi devlerini toplayıp silah ve mühimmat üretimini artırmalarını istemiş.

Devamını Oku
11.03.2026
Son hedef Türkiye

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzen, ABD tarafından, sinsi ve acımasız yöntemlerle yıkılıyor.

Devamını Oku
04.03.2026
Türk-Yunan sorunları. Hukuku doğru okumak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, artık bir başbakanımız olmadığı için rütbesi yükseltilip Erdoğan tarafından ağırlandı.

Devamını Oku
25.02.2026
Türkiye için yeni fırsat

Münih Güvenlik Konferansı’ndaki tablo, Türkiye için yeni bir fırsattır.

Devamını Oku
18.02.2026
Türkiye ve Avrupa Birliği

AB kısa bir süre önce Hindistan’la Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladı.

Devamını Oku
11.02.2026
Doğru dış politika

İsrail’in, Ortadoğu’yu ABD eliyle yeniden şekillendirmek için Trump’a, Epstein şantajı yaptığı dahi konuşuluyor.

Devamını Oku
04.02.2026
Suriye dersleri

Atatürk’ün, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu’na, “Batı’nın emperyalist emellerine alet olmayın” dediği aktarılır.

Devamını Oku
28.01.2026
Grönland, NATO ve Türkiye

Trump’ın Grönland’a “el koyma” hırsı, ABD için yeni olmasa da bugün farklı bir anlam taşıyor.

Devamını Oku
21.01.2026
Bağımsız dış politika

Suriye ve İran’da yaşananlar, Türkiye açısından, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken gelişmelerdir.

Devamını Oku
14.01.2026
Amerikan Barışı!

Şili’nin sosyalist devlet başkanı Allende’yi intihara(!) sürükleyen, ABD (CIA) destekli General Pinochet darbesi (1973) sırasında Buenos Aires Büyükelçiliğimizde görevliydim.

Devamını Oku
07.01.2026
Çöken diplomasi gerçek diplomat

Bölgesinde ve dünyada ağırlığı, saygınlığı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün dış politikada düşürüldüğü durumu görmek için son birkaç olaya bakmak yeter.

Devamını Oku
31.12.2025
Takke düştü, kel göründü

“Terörsüz Türkiye” masalında, takke düşmüş, kel görünmüştür.

Devamını Oku
24.12.2025
Amerika meydan okuyor

Türkçeye “Amerika Meydan Okuyor” başlığı ile çevrilen kitabında (1967), ABD’nin Avrupa’da özelikle sanayi alanında artan varlığına dikkat çekerek Fransa’yı, ABD’nin dümen suyuna girmenin sakıncaları konusunda uyaran Jean-Jacques Servan-Schreiber, büyük ölçüde haklı çıktı.

Devamını Oku
17.12.2025
‘Kürt sorunu’

Türkiye kırk yıldır “Kürt sorunu” ile yaşıyor!

Devamını Oku
10.12.2025
Ukrayna ateşle oynuyor!

Türkiye, Gambiya bandıralı iki tankerin Karadeniz’de, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi (MEB) içinde vurulduğuna dikkat çekerek Rusya-Ukrayna savaşının tırmanışının durması çağrısında bulundu.

Devamını Oku
03.12.2025
Kıbrıs’ta sağlam durmak

Osmanlı’nın Venedik’ten aldığı (1571) Kıbrıs Adası, Rusya’ya karşı destek arayışında, egemenliğin Osmanlı’da kalması kaydıyla yönetimi geçici olarak İngiltere’ye bırakılıncaya (1878) kadar barış içinde yaşamıştır.

Devamını Oku
26.11.2025
Stratejik ortak!

Yıllardır Türkiye ile ABD’nin “stratejik ortak” oldukları söylenir.

Devamını Oku
19.11.2025
Casus belli*

Yunanistan ve GKRY, Türkiye’nin, AB-Avrupa için Güvenlik Girişimi (SAFE) Programı’na katılmak istiyorsa...

Devamını Oku
12.11.2025
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti

Vatikan, Papa 14. Leo’nun, İznik Konsili’nin 1700. yılı olan bu yıl 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Devamını Oku
05.11.2025
Tarih tekerrür mü ediyor?

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Devamını Oku
29.10.2025
II. Abdülhamit’in durumuna düşmek!

“Kıbrıs sorunu”, Kıbrıs Barış Harekâtı ile çözülmüştür.

Devamını Oku
22.10.2025
Ortadoğu tamam, sıra Batı Balkanlar’da!

“Bölge ve dünya dengelerinin ne yönde değişeceğini bilemeyiz. Koşullar oluştuğu takdirde Sırbistan, Kosova’yı tanımamızın karşılığını, bizi çok yakından ilgilendiren Kürt ayrılıkçılığı konusunda vermekten kaçınmayabilir.

Devamını Oku
15.10.2025
Korsanlar, haydutlar ve devlet başkanları

İsrail’in kendi karasuları dışında seyreden silahsız Sumud Filosu’na saldırısı, “deniz haydutluğu-korsanlık”tır.

Devamını Oku
08.10.2025
İktidar hesap vermektir

İktidar hesap vermektir

Devamını Oku
01.10.2025
Diplomasi notları

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Washington Büyükelçiliği’ni açarken “Yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum.” demiş.

Devamını Oku
24.09.2025
Türkiye-Çin dostluk bağı: Uygurlar

Uygur Türkleri, Türkiye ile Çin arasında dostluk bağıdır.

Devamını Oku
17.09.2025
Kılavuzu Trump olanın!

Trump’ın göreve geldiği Ocak 2025’ten bu yana dünyada olanlar bu başlığı hak ediyor.

Devamını Oku
10.09.2025
Balkanlar’da Yugoslavya, Avrupa’da Türkiye

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi olarak atandığımda, Başbakan Danışmanı Ahmet Davutoğlu, “Belgrad’a atanmanızdan memnun oldum Süha Bey” demişti.

Devamını Oku
03.09.2025
Kardeşim Hakan Fidan

Haberlerde gördüm. “SDG, İsrail ile işbirliği yapıyor.

Devamını Oku
27.08.2025
Biz bu haltı neden yedik?

Trump ile Putin’in, “merak uyandırarak” reklamı yapılan Alaska buluşması bazılarının beklediği sonuçları vermedi.

Devamını Oku
20.08.2025
Hayali koridorun düşündürdükleri

Trump, Azerbaycan ile Nahçıvan’ı ayıran Ermeni topraklarındaki, henüz adı var kendi yok Zengezur Koridoru’nun işletmesini aldı.

Devamını Oku
13.08.2025
Karagöz ile Hacivat

Bugünlerde dünyayı parmaklarında oynatmaya çalışanları gördükçe, çocukluk yıllarımda Hayali Küçük Ali’nin Karagöz ile Hacivat gösterilerini anımsıyorum.

Devamını Oku
06.08.2025
Neredeeen nereye...

Dünyada ve çevremizde, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren hatta devletin geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyan değişimler oluyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Şarkılar seni söyler...

Güftesi Müzeyyen Hanım’a, bestesi Muzaffer İlkar’a ait...

Devamını Oku
23.07.2025
Anlayana sivrisinek saz...

Bir ülkede kargaşa, anarşi, terör, iç çatışma ortamını yaratan, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin olmaması, hukuka uyulmamasıdır. “Terörsüz Türkiye”, Türkiye’de demokrasinin olmadığını, devletin, “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” niteliğinin kaybolduğunu gösteren bir tanımlamadır.

Devamını Oku
16.07.2025
Trump neyin peşinde?

“Tarzan” Johnny Weissmuller zora düşünce, “Tarzan müşkül durumda!” derdik.

Devamını Oku
09.07.2025
Aile fotoğrafı

Herkes, NATO Lahey Zirve Toplantısı aile fotoğrafındaki, gece tuvaleti görünümünde açık yeşil elbisesiyle göz kamaştıran, alımlı ve güzel kadın Hollanda Kraliçesi Maxima’ya odaklanmış ama o fotoğrafta bulunmaması gereken kişiyi, sevgili Emre Kongar atlamamış.

Devamını Oku
02.07.2025
Zaman hızla tükeniyor

ABD, uluslararası ilişkilerin ve hukukun tüm ilkelerini yok sayarak İran’a saldırdı.

Devamını Oku
25.06.2025
Türkiye’yi ne bekliyor?

2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu politikası, bölge ülkelerinin iç işlerine ve aralarındaki sorunlara karışmamaktı.

Devamını Oku
18.06.2025