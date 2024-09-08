08 Eylül 2024 Pazar

Ne mutlu bize ki, CİMER’imiz var.

Siyasi diye itiraz ederseniz...

En ilahisinden ve “Durdum divana- uydum İmama” diye de en pratiğinden Diyanet’in “ALO 190 FETVA” hattımız var.

Polis, sağlık, yangın dahil en acilinden “ALO 112” miz var.

Peki ya adaletimiz?

Onu da eski anayasayı yenisi ile değiştirince göreceğiz.

Ve..

“Eskisi olmayanın yenisi olmaz!” diyen atalarımızı bir kez daha test edeceğiz.

İktidarın bu mevzuda planı çok açık.

CumBaşkanlığı Hükmetme Sistemi ile Adalet ve Kalkınma Partisi’ni dijital olarak ebet- müddet muzaffer kılmak üzere “ALO 999 ANAYASA” hattını kurmak...

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Diye yazıya başladım ki..

Cebrail dürtecek değil ya, şeytan dürttü. Diyanet kaynaklarına göre, İblis de olsa kendisi de aslen bir ruhani varlık..

Ve akıllı telefonumun Google çubuğuna “Alo 999” yazdım.

Devamını otomatik imla düzeneği getirdi:

“alo 999.com bang dac biet nam..”

Vay be, deneme yayını bile başlamış diye yazıya devam ediyordum ki, sevincim kursağımda kaldı.

(TürkTelecom. Türklüğü aşındırmaz inşallah! Sorunsuz bağlantı ve kurulum anlamında madden değil manen de kök söktürüyor.

Yine de ekranda Türkçe çeviriyi tıklayınca anlaşıldı ki, “alo 999. com” meğer Vietnam merkezli bir “piyango” yani “kumar” sitesi imiş.

Yani benim “ALO 999 ANAYASA” beklentimin tersi doğrusuna denk gelmiş.

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“Ho Ho Shi Minh-Daha fazla Vietman- - Ersesto’ya Bin Selam” denen deli dolu günlerin heyecanı ile yazıya devam.

Diyanet’in kimi fetvaları ham muz gibi ne niyetle yersen ona uygun. Ama bu kez yamukluk yok.

Adını anayasada zikrederek mahcup olmaktan çekindiğimiz CumBaşkanlığı Hükmetme Sistemi’miz.demokrasi, refah, özgürlükler anlamında ulusuzum için bir tür “şans oyunu”, yani çok af edersiniz bir kumar.

2014’ten bu yana milletçe siyaseten oynadığımız- oynatıldığımız “demokrasi” oyuna tıpa tıp uyuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda yapamadığını, yapsa da kimsenin iplemeyeceği kuralı açık seçik ilan etmiş. Allah razı olsun “Alo Fetva” hattından..

Bu kez “hırsızlık, yolsuzluk değildir!” falan diye yamuk yapmadan fetvayı vermiş:

“Taraflardan birisi kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir. (...)Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. (...) Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç, sevap beklenmeden yoksullara verilmelidir. (Diyanet İşleri Başkanlığı-Din İşleri Yüksek Kurulu- ŞansOyunları Oynamanın Dini hükmü Maddesi)"

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Bu fetvanın içinde yok yok.

Yaşanan ve yaşatılan maddi manevi tüm haksızlıkların kaynağına dikkat çekmekle yetinmiyor, giderilmesinin yolunu da gösteriyor.

Anayasa Mahkemesi bile bu kadar adil bu kadar cesur olamazdı.

Ölçüye bakar mısınız?

Oynanan oyunun hasılatından, yani “Faiz sebep, enflasyon netice!” ile döviz garantili geçilmeyen köprü, tünel ve otoyolların hasılatının hayır kurumlarına emeklilere, engellilere, dul ve yetimlere bile dağıtılması bile haramdır, sevap beklenmeden, bunlardan elde edilen kazanç yoksullara dağıtılmalıdır.

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Eyyy bu köşede, Diyanet kaynaklarından alıntı yapılmasını eleştiren bir kısım sevgili Cumhuriyet okuru...

Devleti devlet yapan temel ve normlar hiyerarşisindeki en yüce, en üstün kaynak ve dayanak olan anayasayı ve Anayasa Mahkemesi’ni iplemediğini açık açık, defalarca ilan etmiş ve bunu her dönemeçte kanıtlamış olan bir iktidara, uluslarası kamusal hukuk ilkelerinden, temel insan haklarından, AİHM kararlarından söz etmenin onları eğlendirmekten başka işe yaramadığını artık görmek gerekiyor.

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Ormanı kesecek baltanın sapı yine ormandan alınır.