Yola devam!

31 Mart 2023 Cuma

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağı Muharrem İnce’yi, çarşamba günü Memleket Partisi’ndeki ofisinde ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda kimilerinin heyecanla bekledikleri, İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylığından çekilmesi kararı çıkmadı. Muharrem İnce çekilmeyeceğini bir kez daha açıkça belirtti.

Zaten böyle bir çekilme ihtimali de görünmüyordu.

Ama yine de Muharrem İnce’nin, iflas etmiş ve beraberinde ülkeyi de her alanda iflasa sürüklemiş AKP’den kurtulmak için (AKP’den kurtulmak onlar için diktadan kurtulmak, demokrasiye, özgürlüğe, adalete, insan onuruna yakışır bir hayata kavuşmak ile eşanlamlıdır) oluşturulmuş demokratik ittifakın önünü kesmemek için cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi bekleniyordu.

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Muharrem İnce’nin, ister birinci turunda ister gerçekleşmesi halinde ikinci turunda olsun seçimi kazanma şansı yok. Ama Muharrem İnce’nin seçimi kazanması olasılığı olmasa bile, kimilerine göre seçimi kimin kazanacağını saptaması mümkündür.

Yapılan çeşitli kamuoyu yoklamalarının yansıttığı hava, AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde ve seçim gününe yaklaştıkça da arayı gittikçe açtığı görünen Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağı yolundadır.

Hâkim olan düşünce bu iken Millet İttifakı’nın ve CHP’nin kurmayları içinden bir kesim cumhurbaşkanlığı seçimlerinin garantiye alınması için ilk turda alınması gerektiğini ileri sürmekteler. Bunlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitirilemeyip ikinci tura sarkması ve milletvekili seçimlerinde de AKP ile ortaklarının oylarının yüksek çıkması halinde, AKP’nin ikinci turda cumhurbaşkanlığı seçiminde öne geçmesi mümkündür.

Böyle bir olasılık da Türkiye’nin faşizan dikta zincirini kırma ve elbirliğiyle demokrasiye geçme olasılığının önünü tıkayacaktır.

Bu olasılığı mümkün kılacak etken ise Muharrem İnce’nin, yüzde 1-2 dolaylarında olduğu tahmin edilen oyları olacaktır.

Bu düşüncede olanlar Muharrem İnce’ye AKP’nin diktatoryal emellerine hizmet etmemek için seçimden çekilmesi telkininde bulunmaktadırlar.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan ve Erdoğan karşısında daha birinci turda kaybeden Muharrem İnce ise bu görüşe katılmamakta. Kendisinin demokrasi cephesinin oylarını bölen bir aday olmadığını, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan değil Tayyip Erdoğan’dan oy aldığını söylemekte ve yarışmadan çekilmemek kararında direnmektedir.

Çarşamba günü, Kılıçdaroğlu ve İnce’nin Memleket Partisi’nde yaptıkları görüşmede durum buydu.

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Şimdi iki aday da yarışmayı sürdürecekler ve herkes biliyor ki İnce’nin kazandığı her oy, yarışmayı ikinci tura doğru taşıyacaktır. İkinci turda da İnce’nin kazanma şansı yoktur.

Bu durumda Muharrem İnce’nin bir bölen işlevini sürdürmekte direnmesini anlamak güçtür.

İnce’nin inadının nedeni, kendisiyle CHP ve özellikle Kılıçdaroğlu arasında geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kalma görülecek bir hesapları olmasıdır.

Bu durumda, Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel hesaplaşmasını artık sonuna kadar sürdüreceği görülüyor.

Artık durumun kritikliğini İnce’ye anlatmak olanaksızdır.

Bu durumda, seçim kampanyasının ilerlemiş aşamalarında, İnce’nin eleştirilerini de iktidar ve diktadan çok Kılıçdaroğlu’na yöneltmesi beklenebilir.

Böyle olunca da diktadan kurtulmak için sandıkta hem AKP’yi hem de İnce’yi yenmek gerekmektedir.

Öyleyse yola devam!