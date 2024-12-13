Onurlu mücadele
Eksildikçe çoğalmak bu olsa gerek. Gerçekten kutlamak gerek Galatasaray’ı; gittiler, UEFA Avrupa Ligi’nin en soğuk deplasmanından içleri ısıtan puanı aldılar. Galibiyeti de uzatmada kaçırdılar. Aslında çok bahanesi var Sarı-Kırmızılıların. Yoğun maç trafiğini bir yana bırakırsak her geçen gün çoğalan eksikler, sürekli rotasyon, neredeyse antrenmanda bile yan yana oynamayan futbolcuların ilk 11 dizilişi. Maç içinde Sanchez’in sakatlanışı. Malmö’nün en formda hali ve İsveç deplasmanlarının ters gelmesi. Botheim anlık hatadan Malmö’yü öne geçirdi. Çöküş mü yaşanacak derken Galatasaray’ın onurlu direnişini izledik. Kerem’in asistinde Jelert eşitliği getirdi. Oyun da dengelendi. İkinci yarının hemen başlarında gecenin yıldızı Yunus, zorlaya zorlaya attığı golle maçın seyrini değiştiren isim oldu. Batshuayi kılpayı ofsaytta kalmasa maçın fişini çekerdi. Son bölümde Malmö’nün inanılmaz baskısı vardı. Moralli Jelert’in yerine genç Efe’nin oyuna sürülmesi riskti. Bu fırsatı iyi değerlendirdi Kuzeyliler. Pena’nın direğe çarpıp ağlara giden golü gecenin skorunu ilan etti. Evet belki 1 puan aldı G.Saray ama en az 3 puan kadar değerli bir sonuç bu.
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