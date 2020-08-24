Kadın devrimi...

24 Ağustos 2020 Pazartesi

Elinizde tuttuğunuz gazeteyi “Türkiye’nin referans”, başvuru kaynağı yapan isimler “Cumhuriyet’in kadınlarıdır.” Kalemleri yetkin, keskin kadın yazarlarımız, yazıişleri ekibimizdeki kadın yöneticilerimiz Cumhuriyet’in gazetecilik başarısındaki anahtardır...

İki gün önce gazetemizin manşetinden Cumhuriyet muhabirlerinin büyük başarısını “gururlanarak” duyurduk. Muhabirlerimiz bu kez Türkiye gündemini belirleyen özel haberleriyle, araştırmalarıyla değil gazetecilik ödülleriyle manşetimizdeydi. Manşetteki genç yüzler genç kadın muhabirlerimizin alanlarında ne kadar başarılı olduğunun bir resmiydi...

Ankara’daki yargı muhabirimiz Alican Uludağ “Haber-Siyasal” dalında yılın haber ödülüne layık görülürken 5 genç kadın muhabirimiz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce “2019 yılının başarılı gazetecileri” seçildiler. 29 yaşındaki Hazal Ocak “Ekonomi” dalında, 28 yaşındaki Zehra Özdilek “Eğitim” dalında, 25 yaşındaki Leyla Kılıç “Araştırma” dalında yılın haber ödüllerini kazandılar. “Kültür-Sanat” dalında da muhabirlerimiz 37 yaşındaki Öznur Oğraş Çolak ve 28 yaşındaki Ayça Han haberleriyle ödüle layık görüldüler...

Evet... Hem mutluyuz hem gururluyuz... Biliyoruz ki genç arkadaşlarımızın kalemleri güç odaklarına karşı “korkusuz”... Muhabirlerimizi bir kez daha kutluyor, gündem yaratan manşetlerle nice ödüllere diyorum...

Cumhuriyet, adım adım zafer yolunda...

Yazıişleri Müdürümüz İpek Özbey’in geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı söyleşi büyük yankı yarattı. Özbey’in soruları, Kılıçdaroğlu’nun yanıtları siyasi gündemin en çok tartışılan gündem maddesi oldu. İpek Özbey şimdi de emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’la “yola çıkıyor!..” Ahmet Yavuz ve İpek Özbey bugünden itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos zaferine giden adımlarını gün gün takip edecek... “Mustafa Kemal, Büyük Taarruz’a nasıl hazırlandı? Neden ‘iç cephe esastır’ dedi? Kimler yanında, kimler karşısındaydı? Başkomutanlığı neden bırakmadı, taarruz planı, hangi tarihte nasıl şekillendi? Orduların durumu neydi? Cephelerde neler yaşandı? Savaşın kaderini etkileyen faktörler nelerdi” sorularının yanıtlarını verecek. “Zafere Doğru Adım Adım” yazı dizisi yarın başlıyor. Salı sabahı gazeteniz Cumhuriyet’i bayinizden ayırtmayı unutmayın..

Geçmiş olsun Barış

Değerli yazarımız Barış Terkoğlu Silivri zindanından tahliye edilmesinin ardından yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle kısa süre önce başarılı bir ameliyat geçirdi. Silivri’den yazılarına hiç ara vermeden devam eden yazarımız okurlarımızdan 10 gün ayrı kaldı. Terkoğlu’nun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Barış Terkoğlu bu perşembe kaleme alacağı yazıyla okurlarımıza “merhaba” diyecek. “Geçmiş olsun Barış” diyor, okurlarımız gibi yazısını ben de büyük bir merakla bekliyorum...