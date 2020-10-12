Ne çektin be karga!..

12 Ekim 2020 Pazartesi

“Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur.”

Bu cümle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ait. Bakan’ın bu sözleri, herkese dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in FETÖ için yaptığı “Cemaat devlete sızmış, buna kargalar bile güler” açıklamasını anımsattı. Sosyal medya kullanıcıları iki gündür Soylu’ya, Çelik’in “kargalar güler” sözleriyle yanıt veriyor...

Peki, bu tartışmaya nasıl gelindi? Ali Edizer vakasını ilk Cumhuriyet duyurdu... Dijital dünyadaki sesimiz, haber portalımız www.cumhuriyet.com.tr, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer’in, “Medeni Kanun ile laikliği ve tekeşliliği hedef alan paylaşımlarıyla ilgili” haberi kamuoyuna duyurdu. Menzil tarikatına yakın olduğu belirtilen Edizer hakkında soruşturma başlatıldı, kamuoyu tepkisiyle görevden el çektirildi. Edizer, soruşturma sonuçlanıncaya kadar Güdül Devlet Hastanesi’ne doktor olarak tayin edildi.

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İktidar sahipleri “tarikatlar devlete sızmamıştır” açıklaması yapadursun Edizer olayından sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) görev yapmış Dz. Tbp. Alb. Prof. Dr. Levent Doğancı’dan bir mail aldık... Tam ibretlik “bir taşla iki kuş” vakası!.. Okuyalım...

“GATA 15 Temmuz kalkışmasından hemen sonra KHK ile kapatıldı; hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredildi. İstanbul’da bulunan GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi’ne de Abdülhamit Han ismini verdiler, içimizi sızlatacağı bilinerek. Birkaç gündür tüm yazılı ve görsel basında yanlış bir terminoloji kullanılıyor ve artık olmayan bir kurum hazin bir olay için adresleniyor; ‘GATA’ diye yazıp söylüyorlar.

Bu gerici başhekim yardımcısının, iktidar tarafından kapatılan GATA ile zerre kadar alakası yok. Bu adam Gazi Tıp Fakültesi mezunu, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın danışmanı; Sağlık Bakanlığı’nın üst düzey yöneticiliklerinde bulunmuş sivil bir memur...

Maalesef artık GATA diye bir kurum yok! Bu, adi bir ‘provokasyon’. Bu zatın çalıştığı kurumun adı ‘Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ artık... Tarikat yatağı ve hazin olay bu kuruma adreslenmiyor; kuşun biri bu. Kurumun rektörü Cevdet Erdöl, ‘YAŞ’ kararıyla ordudan çıkarılmış bir binbaşı; eski AKP Trabzon milletvekili... Bu kurumun İstanbul’daki hastanesi eski GATA Haydarpaşa’nın yerine kurulan Abdülhamit Han Hastanesi... Ankara Etlik’te bulunan hastane ise Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi....

Gerçi zat-ı muhteremi acilen görevden de aldılar, ama heyhat!.. Eski kurumumuzun içerisini doldurdular bunun gibi provokatörlerle!..

Kuşun ikincisi askeri kurumun küçük düşürülmesi... En acınası durum ise eski GATA üst düzeyinden kimsenin sesinin çıkmaması... Kuzuların sessizliği... Evet, GATA maalesef F tipi adamların gayretiyle bilimsellikten uzaklaştı; en çok eleştirenlerden birisi benim; ama bu haksızlığa ve pis medya oyununa da karşı çıkmak, ekmeğini yediğimiz mazisi şan ve şerefle dolu bu kuruma bir borç...”

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Tarih 9 Eylül 2020... Çok değil, bir ay öncesi... Telefonumdaki mesaj ani bir rahatsızlık sonucu dün yitirdiğimiz Mustafa Pamukoğlu’ndan... “Ülkemiz bilgi çağında selefilik, tarikat, cemaatlerin işgali altında ve Cübbeli Ahmet Hoca’nın ağzına bakıyor” diyen Pamukoğlu mesajına şöyle devam ediyor:

“Tarikatlar ve cemaatler neden ülkemizde ortadan kalkmaz... Neden?

1- Körü körüne inanç sahiplerinin çok olması.

2- Çağdaş ve din eğitimi eksikliği.

3- Tarikatlara ve cemaatlere siyasal iktidarların teşvik-yardım-ihale desteği çok fazla.

4- Tarikatlar ve cemaatler birer büyük holding olmuş durumda.

5- Siyasal İslamcılık politikalarının önemli aracı olması.

6- Emperyalist ülkelerin tarikat ve cemaatleri kendi çıkarları için kullanmaları ve desteklemeleri.”

Anısı önünde saygıyla eğildiğimiz Mustafa Pamukoğlu’nun yazdıklarını okuyunca insan içinden “O kargalar, bırakın gülmeyi ülkenin şu haline hüngür hüngür ağlıyordur” diyesi geliyor!..