Uzun, ince bir yol

01 Mayıs 2023 Pazartesi

“Uzun, ince bir yoldayım/ Gidiyorum gündüz gece...”

Bu unutulmaz deyişin ve daha nicelerinin yaratıcısı Âşık Veysel’i yitireli tam elli yıl oldu. Sayısız uygarlığın bileşiminden oluşan Anadolu kültürünün yakın tarihimizdeki önemli temsilcilerinden biriydi Âşık Veysel. Bu kültürün değerler manzumesinde dürüstlük, kul hakkı yememe, tevazu, hoşgörü, kıymet bilirlik, nefret dilini değil sevgi dilini öne çıkarma, gönüllere seslenmeyi bilme çok önemli yer tutar. Giderek hırçınlaşan, hoyratlaşan günümüz dünyasında ve yirmi yıldır korkunç bir şekilde kutuplaştırılmış Türkiye siyasetinde giderek unutulan bu değerleri hatırlatan, onlara hak ettikleri yeri yeniden veren, kendi de “uzun, ince bir yolda” yürüyen bir siyasetçi çıktı neyse ki: CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.

Siyasette çok uzun bir zamandır doğru bildiği gibi konuşup davranmak değil, “kamuoyunun satın alacağı” varsayılanı söylemek veya yapmak geçer akçe olmuştu. “Bizim millet böylesini sever” diye, aslında söyleyenlerin de yapanların da belki de kendi kişisel hayatlarında onaylamayacakları üsluplar öne çıkarılmıştı. Daha çok bağıranın daha haklı görüldüğü, gerçekten bilenlerin itibarsızlaştırılıp vasatların baş tacı edildiği, cehaletin hükümran kılındığı günlere biraz da böyle gelindi.

Ama Bay Kemal’in sakin gücü ezberleri bozdu.

SAKIN GÜÇ

Onu kamuoyu aday olduğu 2009 İstanbul belediye seçimlerinde tanıdı, kaybetse bile Melih Gökçek’e canlı yayındaki tartışmada verdiği ders, o hesap uzmanı soğukkanlılığı akıllara kazındı. Ben Kemal Bey’i 2009’da Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahneye koyduğum “Kerbela” oyununun prömiyerinde tanıdım. “Davetiyeye ne gerek var efendim, biletimizi aldık geldik” diyen o güler yüzlü, mütevazı simayı hiç unutmadım.

2010’da CHP başkanlığına seçildikten sonra asıl ivmeyi 2017’de tek başına başlatıp yüz binlerle sonlandırdığı Adalet Yürüyüşü’yle yakaladı. Ondan sonra da hep adım adım, ilmek ilmek ördü “gelmekte olanı”.

CHP Genel Merkezi’nde kendisine yaptığım kısa bir ziyarette, dünya çapında keman virtüözümüz Suna Kan’a çalışmalarını sürdürebilmesi için Ankara’da bir bina tahsis ettiklerini paylaşmıştı benimle. Sanata, sanatçıya, özellikle de kadın sanatçıya böyle değer vermek, duble yol yapmakla değil bununla iftihar etmek, bırakın erkek egemenliği, giderek maçolaşan memleketimizde ne yazık ki son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş şeyler. O yüzden bunun örnekleriyle nerede ve kimde karşılaşsam bir umut yeşeriyor içimde. O sırada “Kuvâyi Milliye Destanı”nı sahnelemeye hazırlanıyordum. “Bakın, ne var burada” dedi. Duvarında Nâzım Hikmet’in cezaevinde yaptığı Kartallı Kâzım portresi asılıydı. Kartallı Kâzım’ın ailesini ziyaret ettiğinde hediye etmişler ona bu değerli anıyı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin o zamanlar var olan Deneme Sahnesi’nde, pandemi koşullarında sahneye koyduğum, ne yazık ki çok az oynanan oyunda o portrenin fotoğrafını da kullanmıştık.

YOLUN SONUNDA UMUT VAR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde bağırmadan çağırmadan, sakin sakin ortaya koyduğu vizyon beni heyecanlandırıyor. Aklı ve bilimi öne çıkarıyor. Dünyaca ünlü bilim insanımız Canan Dağdeviren ile çalışacağını açıklıyor. Bilinçli olarak tahrip edilen Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmaları merkezi yapacağını söylüyor. Kadınları öne çıkarıyor. “Aile destekleri sigortası hayatımın projesi” diyor. Çocukları, gençleri öne çıkarıyor. Yoksulları, işçileri, emekçileri, halkı öne çıkarıyor.

Evet, Türkiye’nin en kritik seçimine çok az kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu “uzun, ince bir yolda” yürümeye devam ediyor. O yolun sonunda özgür, adaletli, eşitlikçi bir ülke umudu var.

Gelecek 1 Mayıs’ı özgürce kendi alanında, Taksim’de karşılayabilme umuduyla İşçi ve Emekçi Bayramı’mız kutlu olsun.

GÜNEŞ BEBEK

Hatay’da yaşayan SMA Tip 1 ölümcül kas hastası Güneş bebek depremde, valilik onaylı yardım kampanyasının en büyük destekçisi olan teyzesini, kuzenlerini, birçok yakınını ve evini kaybetti. Bu hastalığın çok pahalı olan tedavisi için yardım toplanmasında büyük zorluklar yaşandığından Güneş bebek bağışlarımızı bekliyor.

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