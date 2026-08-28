Bu köşede çok kez yazdım: Akit gazetesinin misyonlarından biri de iktidarın kritik konulardaki politik risklerini önceden ölçmek ve kamuoyu tepkisini test etmek. Yani, mayınlı arazilerde atılacak adımlar için gerekli zemini hazırlayan bir laboratuvar işlevi görüyor.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması zamanında da Madımak katliamı sanıklarının özgürlüğüne kavuşmasında da LGBTİ+’ları suçlu ilan eden yasalar sürecinde de böyle oldu. İlk Akit “toplumsal talep” maskesiyle bir meşruiyet alanı açıyor; ardından iktidar o zemini hayata geçiriyor. Son olarak, Akit’in birinci sayfasında hedef gösterilen “tesettürlü fenomen” Fatma Soydaş’ın, kendisine ait olmayan görüntülerden sorumlu tutularak tutuklanması da bunun örneklerindendi.

Ve dün...

Akit’in sürmanşetinde yine benzer bir senaryonun işaret fişeği atıldı. “Karma eğitim sona ersin/ Asrın yanlışından dönülsün” adlı haber görünümlü metnin spotu şöyleydi:

“Gelişmiş birçok ülkenin vazgeçtiği, dünyada ‘yüzyılın pedagojik yanlışı’ olarak anılan karma eğitim modelinin sona erdirilmesi çağrısı yapan eğitimciler, ailelere eğitim modeli konusunda tercih hakkı tanınması gerektiğini dile getirdiler.”

Lafı uzatmadan yazayım:

1- Karma eğitimden “gelişmiş birçok ülkenin vazgeçtiği” iddiası büyük bir yalan. “Haberin” içinde ileri sürüldüğü gibi; “başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkelerin çoktan vazgeçtiği” bir durum yok. Özetle, o ülkelerde de tıpkı Türkiye’de olduğu gibi karma eğitim baskın ve standart model.

2- “Karma eğitim kaldırılsın” çağrısı yapan ve “eğitimci” diye sunulan isimler, daha geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile buluşmuştu. ÇEDES projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın davetlisi olmuş, “cesaretini övdükleri” Bakan Tekin’den teşekkür plaketi almış ve hatta kendi deyimleriyle “istişarelerde” bulunmuşlardı. Evet, aslında bu çağrı bağımsız değil, “içeridendi”.

3- Kaldı ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kendisi de karma eğitime karşıydı. Bugün arzularını manşete çıkaran aynı Akit’in bundan 12 yıl önceki birinci sayfası da buna kanıtlardandı. O dönem MEB müsteşarı olan aynı Yusuf Tekin’in sözlerinden yola çıkarak Akit, “Karma eğitim zorunlu değil” manşetini atmıştı.

4- Kadınların hayatın her alanında eşit şekilde varlığı için, yani toplumsal cinsiyet eşitliği için olmazsa olmaz bir mesele karma eğitim. Akit’in de ona sufle veren iktidar güçlerinin de amacı, insanlığın yüzyıllar önce verdiği mücadelenin bu kazanımını yok etmek.

5- Amaç net: Karşımızda ne pedagojik bir kaygı var ne de dünya gerçekleri. “Gelişmiş ülkeler vazgeçti” yalanıyla paketlenen bu propaganda, iktidarın eğitimde fırsat eşitliğini yok etme ve kamusal alanı baskılama hamlesinin öncü birliğidir. Akit verilen görevini yine yaptı. Gerisi gelecektir.