SS’nin fotoğrafları neyi saklıyor

07 Nisan 2023 Cuma

Tanımadığımız bir numaradan mesaj geldi: “Bu dosyayı kapatacaklar, lütfen izin vermeyin.”

Hemen ardından belgeleri gönderdi. Devletin içindeki vicdanlı o isim çok endişeliydi ve herkes duysun diye çığlık atmayı seçti.

Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığımız beşinci kitabımız “SS” bugün sizlerle buluştu. Kitapta, Türkiye’nin son yıllarına damga vuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öyküsünü anlattık. Soylu’nun ilişkileri üzerinden Türkiye’nin her alanda yaşadığı çürümüşlüğün tüm parçalarını gösterdik. Çoğunu ilk kez duyacaksınız, kimisini unuttuğunuzu fark edeceksiniz.

Soylu’nun adı ne zaman gündeme gelse bir fotoğraf albümünün sayfaları da genişliyor. Kimi suçlular, koca bir ağacın gölgesine sığınır gibi korunmak için bakan Soylu ile fotoğraf çektiriyor. Zira devlette gücü olan biriyle aynı kareye sığmak, AKP döneminde birçok kapıyı açan ya da imtiyazlı hale getiren anahtar rolünü üstleniyor.

Bunun en ağır örneğini SS’de yazdık, bugün de Cumhuriyet’te okudunuz. Sadullah Alagöz adlı AKP’li işadamı, 17 yaşındaki bir kızı önce fotoğraf albümüyle korkutmakla, sonra da ona tecavüz etmekle suçlanıyor.

Yetmiyor, daha ifadesi bile alınmadan ifadesini alacak kişilerin amiri olan Ankara Emniyet müdürü tarafından hediyelere boğuluyor. Yetmiyor, mağdur çocuğu korumakla yükümlü aile bakanı tarafından makamında ağırlanıyor. Yetmiyor, tüm bunları yine sosyal medya hesaplarından ilan ediyor.

Sahi, Sadullah Alagöz tecavüz şüphelisiyken hem Emniyet müdürü hem de aile bakanı ile kapalı kapılar ardında ne konuşuyor?

Bakınız...

İlk kez kitabımızda okuyacağınız bu dosyayı, kapatılacağından şüphelenen bir bürokrat bize ulaştırdı. İddianamenin 6 aydır yazılmamasına, şüphelinin elini kolunu sallayarak gezmesine, bir de devletin en ciddi koltuk sahipleriyle el üstünde tutulmasına itiraz eden bir çığlık atıldı.

Mağdur E.M. ve ailesi şimdi çok yalnız. Devletin makbul işadamının kendilerine yapabileceklerinden endişeleniyorlar. İşte bu yüzden, artık yük hepimizin omzunda.

Tecavüz şüphelisiyle fotoğrafları olan, ona güç veren Süleyman Soylu’dan Derya Yanık’a, Emniyet müdürlerinden cumhurbaşkanlığı bürokratlarına kadar herkes bu büyük ayıba karşı gereğini yapmalı.

Biz çığlığı aldık, dünyaya duyurduk. Şimdi sıra sizde!