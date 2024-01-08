Aşk ve kahraman
Hem kâğıt üzerindeki hem de sahadaki gerçek, ev sahibi Galatasaray’ın, Konyaspor karşısında favori olduğu. Nitekim ilk düdükle beraber bu gerçeği golle kanıtlama derdine düşüyor. Öte yandan hesapta olmayan bir başka ‘gerçeklik’le yüzleşiyor: Deniz. Konyaspor’un 2005 doğumlu kalecisi, ilk andan itibaren Galatasaray’ın net pozisyonlarına geçit vermeyen isim oluyor. Bu, tabii ki Deniz’in tek başına başarısı değil. Tıpkı Galatasaray gibi 4-2-3-1 taktik dizilişle oynayan Konyaspor kontratak taktiğini oldukça disiplinli uyguluyor, yoğun defans anlayışıyla Galatasaray’ı yıpratıyor. Buna bir de bugün önemli eksiklerle sahaya çıkan Galatasaray’daki son vuruş eksikliği eklenince oyunun tempolu ama verimsiz tablosu tamamlanıyor.
Galatasaray’ın sayısız denemesi o kadar sonuçsuz kalıyor ki hem saha hem seyirci artık umudu kesmişken, 63. dakikada Abdülkerim’in golü ‘ilaç gibi’ geliyor. Abdülkerim, sarı-kırmızılıların ‘Aşkı’ Icardi’ye nazire yaparcasına Demirbay’ın asistini şık bir vole ile ağlara yolluyor. Gol moral getiriyor ama oyunu kopartmaya yetmiyor. Konyaspor’un net gol denemeleri bile oluyor. Ama Galatasaray bu maçta da sezon başında bütün maçlarda olduğu gibi kendi kahramanını yaratıyor. 90’da Zaha’nın golünün ardından 90+3’te Abdülkerim, bir gol daha atarak, ‘Bugünkü aşkınız benim’ mesajı veriyor…
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