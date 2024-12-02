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Denklem

02 Aralık 2024 Pazartesi

Bir futbol maçı, puan, güç, taktik ve prestij mücadelesi olabilir. Galatasaray-Eyüpspor maçı ise bütün bunlara bir de ‘duygusal bagaj’ ekliyor. Zira sahada herkesin bir ajandası var ister istemez… Özellikle de Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın... Zira hem lig sıralamasındaki yerinin tesadüf olmadığını kanıtlamak hem de sözde ‘yapı’nın taşlarından biri olmadığını kanıtlamak zorunda… Bunun futbol zekası kısmında, oyunu yönetmeye en az futbolculuğundaki kadar hakim olduğunu kanıtlıyor. Galatasaray’ın açıklarını iyi tespit ediyor. Eyüpspor rakibi karşılarken kalabalıklaşan 4-1-4-1 taktik dizilişle oynarken, açık bulduğu anda hızlı çıkışlarda Galatasaray’ı gafil avlamayı başarıyor. Nitekim biri erken biri de çok kritik dakikada iki de gol buluyorlar (13’te Emre-71’de Ampem). Galatasaray’a gelince… Sarı-Kırmızılı takım önce 3’lü savunma ile imtihanını geçmeye çalışıyor. AZ Alkmaar maçındaki gibi ilk 15 dakika bocalıyor. Golü yiyor. Sonra oyunu dengeliyor ve büyütüyor. Golleri buluyor (45+5 Barış Alper-47 Sallai)… Ama 14’ü isabetli 26 şut; 12 net pozisyon gibi inanılmaz bir istatistiğe ulaştığı maçta, 3 puan için inanılmaz bir çaba gösterse de denklemi bozan bir unsur var: Eyüpspor kalecisi Berke.


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