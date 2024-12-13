Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Sayılarla...

13 Aralık 2024 Cuma

Altı. G.Saray kadrosundan eksik olan sakat futbolcu sayısı. 3-4- 2-1 Okan Hoca’nın Malmö karşısında da tercih ettiği taktik diziliş. 24, G.Saray’ın 4-4-2 ile derece sert ve disiplinle oynayan Malmö’nün forveti Botheim’den yediği golün dakikası. 32, takımın 7. sakatı olarak oyunu terk edip yerini Kerem’e bırakan Sanchez’in oyundan çıktığı dakika. 40, G.Saraylı futbolcuların kalabalık Malmö orta sahasında, karda metrobüse binmeye çalışan İstanbullular misali itile, kakıla, geçirdiği süre. 43, Batshuayi rakip savunma arasında kaybolduğundan “Golü kim atacak bu oyunda?” diye düşündüren oyunda Jelert’in topu ağlara yolladığı dakika! 56, yoluna Avrupa Ligi gol kralı olarak devam eden Yunus’un 5. golünü imzalayıp takımını rahatlattığı dakika. 90+2 yorgun G.Saray’ın Pena’dan yediği skoru eşitleyen golün dakikası. Bir, zor deplasmandan alınan puan ve ilk 8; G.Saray’ın istikrarla kovaladığı Avrupa Ligi hedefi.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sayılarla... 13 Aralık 2024
Üç ve altı 9 Aralık 2024
Denklem 2 Aralık 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Suriye çelişkileri Filler savaşında Türkiye (2)
Özdemir İnce
Özdemir İnce Din ve vicdan hürriyeti
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen 55 yıl önceki bir karikatürden bugüne ders!
Olaylar Ve Görüşler
Suriye’nin çöküşü ve Kürt jeopolitiği - NEJAT ESLEN
Olaylar Ve Görüşler
Türkan Saylan’ı anımsamak... - GÜLSEREN DELİBAŞ
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
Sertaç Eş
Sertaç Eş Suriye dersleri
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Bir garip ülke
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Onurlu mücadele
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Ağıt toplumu
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Sayılarla...
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs ÇEDES’le İzmir’i kuşatmak!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler