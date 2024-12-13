Sayılarla...

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Altı. G.Saray kadrosundan eksik olan sakat futbolcu sayısı. 3-4- 2-1 Okan Hoca’nın Malmö karşısında da tercih ettiği taktik diziliş. 24, G.Saray’ın 4-4-2 ile derece sert ve disiplinle oynayan Malmö’nün forveti Botheim’den yediği golün dakikası. 32, takımın 7. sakatı olarak oyunu terk edip yerini Kerem’e bırakan Sanchez’in oyundan çıktığı dakika. 40, G.Saraylı futbolcuların kalabalık Malmö orta sahasında, karda metrobüse binmeye çalışan İstanbullular misali itile, kakıla, geçirdiği süre. 43, Batshuayi rakip savunma arasında kaybolduğundan “Golü kim atacak bu oyunda?” diye düşündüren oyunda Jelert’in topu ağlara yolladığı dakika! 56, yoluna Avrupa Ligi gol kralı olarak devam eden Yunus’un 5. golünü imzalayıp takımını rahatlattığı dakika. 90+2 yorgun G.Saray’ın Pena’dan yediği skoru eşitleyen golün dakikası. Bir, zor deplasmandan alınan puan ve ilk 8; G.Saray’ın istikrarla kovaladığı Avrupa Ligi hedefi.
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