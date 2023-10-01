Ebru Kılıçoğlu
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G.Saray ve Bahadır

01 Ekim 2023 Pazar

Kasırga... G.Saray’ın konuk ekip MKE Ankaragücü karşında ilk düdükten itibaren sergilediği futbolun tanımı bu. Oyunu tek kale oynuyor, peş peşe şutlarla rakibi yıpratıyor. Normal şartlarda Ankaragücü erkenden havlu atsa kimse eleştiremez. Ama bu kasırga karşısında dimdik duran ve müthiş performansıyla takımını ayakta tutan birisi var: Kaleci Bahadır. O kadar ki, Ankaragücü kalesi adeta Roma ordusuna kafa tutan Galya Köyü’ne, Bahadır da Asteriks’e dönüşüyor. Tam da bu senaryoyu tamamlayacak şekilde; G.Saray yüzde 70’lik topla oynama oranı, yüksek isabetli pas oranı ve Muslera hariç (sonradan girenler de dahil) hemen her futbolcunun kaleye şutu olmasına rağmen Ankaragücü 48’de Cephas’la golü bulan taraf oluyor. Burada bir parantez açıp, her ne kadar kaleci öne çıksa da Ankaragücü’nün disiplinli bir kontratak taktiği ile oynadığını, ceza sahasında savunmayı kusursuzca yapıp ileriye G.Saray’ı gafil avlayacak kadar hızlı çıkmayı başardıklarını da ekleyelim. Futbol adaleti, G.Saray’ın sahadan böyle ayrılmasına razı olmuyor. 

G.Saray’ın İstanbul kuşatmasına dönen oyununda kale Zaha’nın 56’daki golüyle düşüyor. 69’da da yarısı Boey yarısı da onu engelleyeyim derken topu kendi ağlarına yollayan Hayrullah’a yazılan bir golle ikinci gol geliyor. Gol tabloyu değiştirmiyor. Bahadır ‘ÇOK-1’ bitecek bu maçın kilidi olmaya devam ediyor. G.Saray ise galibiyetin moralini ve 3 puanı cebine koyup daha önemli puanlar için İngiltere’ye yöneliyor...

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