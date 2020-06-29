Kardeş payı

29 Haziran 2020 Pazartesi

Süper Lig’in ‘Korona Devresi’nin 3. haftasının merakla beklenen karşılaşmasında; Galatasaray’ın 4-1-4-1’lik teknik dizilişine Başakşehir, 4-2-3-1’lik dizilişle karşılık veriyor. İki takım da bir an önce gol atmak arzusunda olunca oyun, yüksek tempoyla başlıyor, öyle de devam ediyor… Başakşehir’in G.Saray’ın zayıf halkası olan kaleye yüklenme planlarına karşı alınan önlem Donk ve Lemina ikilisi. Ki birçok net pozisyonda kalecilerine kritik müdahalelerle destek veriyorlar. G.Saray’da her şey iyi hoş güzel. Hem taktik hem rakip iyi çalışılmış. Ayrıca futbol oynama arzusu ve becerisinde seviye epey yükselmiş. Ancak gol atacak futbolcu eksikliği hemen hissediliyor. Ceza sahasına gayet baskılı ve organize gelen Sarı-Kırmızılılarda hızlı kapanan Başakşehir savunmasını açacak bir çilingir yok. Gol atabilecek tüm futbolcular, kimisi net kimisi de ‘öyle olmaz ki’ dedirten pozisyonlarda kaleyi denemiş olsalar da…

Maçın ilk yarısı tam bir ‘kaptı-kaçtı’ olarak tanımlanabilir. İki takımdan da topu kapan futbolcu, orta sahada hiç oyalanmadan hızla ileri fırlıyor. İki takımın da net pozisyonları var. Ancak iki takım adına da son vuruşlar bekleneni vermiyor. Bu duruma ilk müdahale, Okan Buruk’tan geliyor. İkinci yarıda Demba Ba’yı oyuna dahil eden teknik adamın bu hamlesi, ilk yarının hemen başında Başakşehir’e ciddi bir tempo; o tempo da 51. dakikada Aleksic’le golü getiriyor. Önceki haftaların aksine G.Saray, bu kez havlu atan taraf olmayı reddediyor. Maçtaki tempo devam ederken çekişmeyi kazanan taraf, bu yarıda baskın taraf olan G.Saray oluyor ve 68’de Emre Akbaba, skoru eşitliyor. Kalan sürede hem oyuncu değişiklikleriyle teknik adamların hem de oldukça net pozisyonlarla futbolcuların çekişmesi devam ediyor. 85. dakikada Başakşehir’in 10 kişi kalmasıyla G.Saray, baskısını artırsa da bu çaba yetmiyor. Kardeş payıyla Başakşehir koltuğunu sağlamlaştırırken, G.Saray’ın 23. şampiyonluk hayalleri ufukta uzaklaşmaya devam ediyor…