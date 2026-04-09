Üç yazı boyunca CHP’ye Ekonomide Yenilikçilik ve Bilim konusunda yöneltilen eleştiri ve düşüncelere, CHP Sanayi ve Teknoloji Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe politikalarını açıklayan uzun ama doyurucu ve bir yanıt gönderdi. Bizler de ilgili kamuoyu da kamuoyu aydınlandı. Teşekkür ederiz Karatepe’ye. Yanıtı önemi nedeniyle olduğu gibi yayınlıyorum.

***

Sayın Orhan Bursalı,

Cumhuriyet Gazetesindeki köşenizde yayımladığınız "CHP'de Bilim ve Yenilik Yok mu?" başlıklı yazınızda, teknoloji danışmanı Sayın Müfit Akyos'un kaleminden çıkan ve benim şahsımı hedef alan bir nitelendirme yer alıyor: Sanayi ve Teknoloji Politikaları Kurulu'na "iktisatçı" başkanlık ediyor, oysa "kalkınma veya yenilik iktisatçısı" olması gerekir.

Bu eleştiri, yüzeysel bakışta teknik bir uzmanlık tartışması gibi görünebilir. Oysa özünde çok daha derin bir sorunu yansıtıyor: Sosyal bilimlerin giderek artan parçalanması, dar uzmanlaşmanın erdem sayılmaya başlandığı bir entelektüel iklim ve bunun politika yapımına yansıyan olumsuz sonuçları.

Sayın Bursalı,

Sizin ve Sayın Akyos'un Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarına verdiğiniz önemi takdirle karşılıyorum. Asıl sorunumuz bu önemi paylaşıp paylaşmamak değil, bu önemi nasıl çerçevelediğimiz ve hangi zeminde tartışacağımız meselesidir.

"Yenilik iktisatçısı" ifadesi, son yıllarda sosyal bilimlerde yaşanan aşırı uzmanlık bölünmesinin bir ürünüdür. Bu eğilime akademi dünyasında "atomizasyon" adı verilmektedir. Makro iktisatçılar, mikro iktisatçılar, davranışsal iktisatçılar, çevre iktisatçıları, inovasyon iktisatçıları... Her alt alan kendi metodolojisini, jargonunu ve bakış açısını geliştirirken bütünü görebilme kapasitesi aşınmaktadır.

Bu sorunu en net biçimde ortaya koyan düşünürlerden biri, modern kalkınma iktisadının kurucusu sayılan Albert O. Hirschman'dır. Hirschman, tüm kariyeri boyunca ekonomiyi tarih, siyaset bilimi ve sosyolojiyle iç içe ele almış; dar uzmanlıklara hapsolan iktisatçıları "yanlış kesinlik" tuzağına düştükleri için eleştirmiştir.

Hirschman'ın en temel tespitlerinden biri şudur: Kalkınma, yalnızca teknik bir süreç değil, siyasi, sosyal ve kurumsal boyutlarıyla bir bütündür. O nedenle kalkınmacı politika yapıcısının salt "yenilik iktisatçısı" değil, toplumsal bütünü gören bir donanıma sahip olması gerekir.

***

Harvard Kennedy School'dan Dani Rodrik, aynı anda hem büyüme iktisatçısı hem uluslararası ticaret uzmanı hem kurumsal iktisat alanında çalışıyor hem de siyaset bilimi ve demokrasi teorisiyle diyalog içinde düşünceler üretiyor. Harvard'daki kürsüsünün adı da bu bütüncül perspektifi yansıtmaktadır: Uluslararası Politik İktisat Profesörü.

Rodrik'in temel argümanı şudur: Kalkınma politikası, evrensel reçetelerle değil; her ülkenin özgün kurumsal, siyasi ve ekonomik bağlamına duyarlı, bağlamsal çözümlerle mümkün olur. Bu perspektif, Rodrik'in “büyüme tanısı” yaklaşımında somutlaşır. Büyümenin önündeki bağlayıcı kısıtları tespit edebilmek için salt yenilikçilik yazınına değil, kurumsal yapıya, siyasi ekonomiye, tarihsel koşullara hâkim olmak gerekmektedir.

Mazzucato ve Rodrik1, sanayi politikasını tartışırken salt teknoloji ekosistemini değil; finansman yapısını, kurumsal kapasiteyi, siyasi meşruiyeti ve sosyal koşulları birlikte ele almaktadır. Teknoloji politikasını siyasi ekonomiden bağımsız tasarlamanın mümkün olmadığını bu çalışma açıkça ortaya koymaktadır.

Sayın Bursalı,

Benim yetiştiğim Mülkiye geleneği, tarihsel olarak tam da bu bütüncül perspektifi savunmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan kökleriyle "iktisatçı" yetiştirmekten ziyade "devlet adamı" ve "toplum aydını" yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu gelenek, iktisatçının yalnızca piyasa mekanizmaları üzerine değil; devlet, hukuk, tarih, siyaset ve toplum üzerine de derin bir kavrayışa sahip olması gerektiğini varsayar. Birkaç yıl önce BirGün gazetesindeki köşemde yazdığım “İktisatçı mı ekonomist mi” başlıklı yazımda da iktisatçı olarak tanımlamanın arkasında yatan bu geniş bakış açısına vurgu yapmıştım2.

Bu perspektifin politika yapımındaki değeri şudur: Türkiye'nin sanayi ve teknoloji politikasındaki tıkanıklık, yalnızca doğru yenilik reçetesinin bilinmemesinden kaynaklanmıyor. Kurumsal çöküş, politik iktisadın yapısal sorunları, devlet-piyasa ilişkisinin yeniden kurgulanması gereksinimi ve tarihsel kalkınma deneyiminden çıkarılacak dersler; bütün bunlar, dar bir "yenilik iktisatçısı" perspektifinin ötesinde bir bakış açısı gerektiriyor.

Türkiye bugün yalnızca bir teknoloji açığıyla değil, kurumsal açıkla da yüz yüzedir. AKP döneminde sistematik biçimde zayıflatılan kurumsal yapı (TÜBİTAK'tan kalkınma ajanslarına, üniversitelerden planlama kuruluşlarına dek) yeniden inşa edilmeden en isabetli yenilikçilik politikası da havada kalır. Bu yeniden inşa, bir yenilik iktisatçısının değil, kurumsal ve politik ekonominin tüm karmaşıklığını kavrayabilen bir anlayışın rehberliğini gerektirir.

Sayın Müfit Akyos, Sanayi ve Teknoloji Politikaları Kurulu'nun üyelerini kısaca sıralamış ve "bilim ve yenilik yok" sonucuna ulaşmıştır. Bu değerlendirme, üyelerin özgeçmişlerinin yeterince incelenmediğini gösteriyor. Kurulumuzda Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarında Ar-Ge birimlerini fiilen yönetmiş, kendi teknoloji şirketleriyle uluslararası pazarlara açılmış isimlerin yanında kıymetli akademisyenler de bulunmaktadır. Bunlar sadece teorik yenilikçilik yazını bilen değil, yenilikçiliği bizzat sahada uygulamış kişilerdir.

Kaldı ki Kurulumuzun çalışmaları yalnızca mevcut üyelerle sınırlı değildir. Programımızın hazırlanmasında; iş dünyasından, akademiden, emek örgütlerinden ve kamu deneyimi olanlar başta olmak üzere çok geniş kesimlerle birlikte çalışıyoruz. Kapalı kapılar ardında değil, geniş bir katılımla şekillenen bir programdan söz ediyoruz.

PROGRAMIMIZDA NE VAR

Sayın Müfit Akyos'un mektubunda "acil yapılacaklar" olarak sıraladığı 10 maddenin neredeyse tamamı, kurulumuzun halihazırda dokuz temel sütun üzerine inşa ettiği programda yer almaktadır. Bu tesadüf değil; iyi iktisat, iyi inovasyon politikasıyla örtüşmektedir. Programımızın ana hatlarını açmak isterim:

Birinci sütun — Üretim bağımlılığının azaltılması: Türkiye'nin ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 67-68 bandında seyrediyor; yıllık dış ticaret açığımız Mart 2026 itibarıyla 98,3 milyar dolara ulaşmış durumda. İthalatın yaklaşık yüzde 70'ini ara mal oluşturuyor. Bu yapısal bağımlılığı kırmak; yalnızca ihracat gelirini artırmakla değil, yerli üretim kapasitesini derinleştirmekle mümkündür. Teknoloji transferini değil, teknoloji üretimini hedefliyoruz.

İkinci sütun — Yatırımcı kamu anlayışı: Erken Cumhuriyet'in 1930 Sanayi Kongresi'nin manifestosu — "Gayemiz: Türkiye sanayii, Türkiye devleti gibi yeni ve ileri olmalıdır" — bugün hâlâ güncelliğini koruyor. Piyasayı yalnızca düzenleyen değil, savunma, enerji ve elektronik gibi stratejik alanlarda bizzat yatırım yapan bir devlet anlayışını savunuyoruz.

Üçüncü sütun — Stratejik planlama: 1923-1938 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,6 büyüme, bütçe dengesi korunarak ve dış borç kullanılmadan sağlandı. Bugün sektörel hedefleri, bölgesel öncelikleri ve zaman çizelgelerini bir arada belirleyen, eğitim ve finansman politikalarıyla uyumlandırılmış bir stratejik planlama çerçevesine ihtiyaç var. "Proje" bazlı parlak uygulamalar değil, tutarlı ve bütünleşik bir planlama anlayışı. Biz bunu hayata geçireceğimizi parti programımızda açıkça ifade ediyoruz.

Dördüncü sütun — KOBİ dönüşümü ve teknoparkların reformu: Türkiye'nin işgücünün büyük çoğunluğunu istihdam eden KOBİ'ler, bugün stratejik üretim zincirlerinin dışında kalmaktadır. KOSGEB'in yeniden yapılandırılması, her KOBİ için gerçek bir teknolojik dönüşüm desteği, teknoparkların yalnızca ofis alanı değil gerçek derin teknoloji üretim merkezi hâline getirilmesi programımızın merkezindedir.

Beşinci sütun — Nitelikli insan kaynağı ve beyin göçünün tersine çevrilmesi: Üniversitelerde ifade ve araştırma özgürlüğünün tam anlamıyla tesisi, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının katkı ve proje bazlı çalışmasını olanaklı kılacak sürdürülebilir mekanizmalar.

Altıncı sütun — Bölgesel dengeli kalkınma: Sanayinin Marmara'ya sıkışmışlığı, bölgesel eşitsizliklerin kalıcılaşmasına yol açıyor. 2024 TÜİK verilerine göre beş büyük il, milli gelirin yüzde 53'ünü üretiyor. Kalkınma ajanslarının planlama birimleriyle yeniden yapılandırılması ve Anadolu'ya yayılan bir yatırım haritası.

Yedinci sütun — Yüksek teknoloji ihracatını artırma: Türkiye'nin imalat sanayi ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3,8'de sıkışmış durumda. Almanya'da bu oran yüzde 17, Çin'de yüzde 30'ların üzerinde. Hedef teknoloji transferi değil teknoloji üretimi; üniversite-sanayi-kamu ekosistemi; Ar-Ge harcamalarına ayrılan kamusal kaynakların artırılması.

Sekizinci sütun — Yeşil dönüşüm: AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, ihracata yönelik sektörler için yeni uyum yükümlülükleri doğuruyor. Bu dönüşüm bir seçenek değil, zorunluluktur.

Dokuzuncu sütun — Katılımcı planlama: Sanayi politikasının belirlenmesinde işçi örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplumun yapıcı katılımı. Müfit Bey'in kapalı odalarda politika yapıldığı kaygısını tam anlamıyla paylaşıyorum — ancak bu kaygı bizim değil, geride bıraktığımız dönemin ürünüdür.

***

Sayın Bursalı,

Kurulumuzun çalışmalarına zemin teşkil eden tarihsel perspektifi de paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin kalkınma deneyiminin en önemli dersi şudur: Siyasi bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla anlam kazanır. Bu önerme 1923 yılında İzmir’de yapılan 1. Türk İktisat Kongresi'nde dile getirilen kurucu çerçevedir.

1923-1938 döneminde Türkiye ekonomisi iki katına çıktı; yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. Bu büyüme, bütçe dengesi korunarak, Batı kaynaklı borç kullanılmadan ve büyük jeopolitik kırılganlıklar döneminde sağlandı. Dr. Serdar Şahinkaya'nın değerlendirmesiyle: Erken Cumhuriyet, "yirminci yüzyılda geri kalmış bir ülkenin dış açıklar ve mali esaret olmadan sanayileşebildiğini kanıtlayan" özgün bir model ortaya koydu.

Bu modelin mimarları kimdi? "Yenilik iktisatçıları" mıydı? Hayır. Planlama, kamu yatırımı ve stratejik sektörlere odaklanmayı iktisadi bağımsızlığın aracı olarak gören ve politik iktisadı içselleştirmiş düşünürler ve bürokratlardı. Kayseri'deki uçak fabrikasını ya da demir-çelik sektörüne yapılan erken girişi salt yenilikçilik perspektifiyle açıklamak yetersiz kalır; bu kararların ardında stratejik bağımsızlık kaygısı, kaynak yapısı analizi ve siyasi irade yatmaktadır.

Bugün de aynı bütüncül perspektife ihtiyaç var. Çünkü Türkiye'nin teknolojik dönüşümü, teknik bir "yenilikçilik paketi" meselesi değil, bir istiklal ve istikbal meselesidir. Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatmak, yüksek teknoloji ihracat payını artırmak, beyin göçünü tersine çevirmek; bunlar salt yenilikçilik ekosistemi sorunları değil, siyasi ekonomi, kurumsal kapasite ve stratejik planlama sorunlarıdır.

***

Sayın Bursalı,

"CHP'de bilim ve yenilik var mı?" sorunuzun yanıtı: evet, var! Ve bu varlık yalnızca belirli alt alanlara ait dar uzmanlıklarla değil, toplumun bütününü, ekonominin yapısal sorunlarını ve devletin tarihsel rolünü kavrayabilen bir çerçeveyle destekleniyor.

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji politikasını yeniden kurmak; planlamayı, kamu yatırımını, kurumsal reformu ve katılımı birleştiren bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. İşte bu bütüncülük, programımızın özünü oluşturuyor.

Selam ve saygılarımla,

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

CHP Sanayi ve Teknoloji Politikaları Kurulu Başkanı

M. Mazzucato ve D. Rodrik "Industrial Policy with Conditionalities: A Taxonomy and Sample Cases" (UCL Institute for Innovation and Public Purpose, IIPP WP 2023-07) 2023.

https://www.birgun.net/makale/iktisatci-mi-ekonomist-mi-363740