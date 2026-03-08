Çoğu zaman tutuk geçen İstanbul derbilerinden farklı olarak tempolu başlıyor Beşiktaş-Galatasaray derbisi... İki takım da önce kendi oyununu kabul ettirmek için uğraşıyor rakibine… Bu konuda ilk yarının galibi Galatasaray; Osimhen, Sane ve Barış Alper’in hırslı oyunuyla Beşiktaş kalesine rahat vermiyor. 39’da Sane’nin asistini ağlara gönderen Osimhen golü imzalıyor. İkinci yarıda ise ibre Beşiktaş’tan yana dönüyor. Oyuna hızlı başlayan ev sahibi, Sane’nin 62’de kırmızı kart görmesiyle baskısını daha da artırıyor. Beşiktaş’ta Rıdvan, Asllani ve Orkun’un ön plana çıktığı bu yarıda, Galatasaray’ın tek bir yıldızı var: Uğurcan. Genç kaleci, tek değil de Uğur ve Can olarak iki kişiymiş gibi oynayarak 10 kişilik takımının açığını kapatıyor ve 3 puanı rakibine kaptırmıyor.