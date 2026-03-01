Juventus maçının “yenik muzafferi”, ligde açılan yaralarını sarmak için çıkıyor sahaya. Konuk takımın hocası Joao Pereira’nın 3-4- 2-1 taktik dizilişindeki boşluklar da bunu yapmasına kolaylık tanıyor. Zira Alanyaspor, Galatasaray’ın ilk düdükle yapmaya başladığı baskı karşısında kendi sahasına hapis kalıyor. Bu baskı, maçın başından sonuna devam ediyor. Ama Galatasaray’da önceki maçlara göre en önemli etken tutku. O tutku sayesinde maç boyunca 3 gol buluyor ev sahibi. İlki 45+2’de Torreira’nın asistiyle Boey’den geliyor. Alanya bu gole hızlı cevap verse de (49-Mounie); sahada kusursuz bir performansla oynayan Torreira (58’ ikinci gol) ve Osimhen (83’ üçüncü gol) olmak üzere genel ve bireysel olarak performansını yükselten Galatasaray’ın temposuna karşı koyamıyor. Galatasaray, asık yüzleri güldüren 3 puanla, 24. haftayı kendi payına kapatıyor.
