20 Aralık’tan sonra ne oldu?

04 Ocak 2022 Salı

Dün hem TÜİK hem de ENAGrup Aralık ayı ve 2021 enflasyon oranlarını açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı oranlara göre Aralık ayı enflasyonu yüzde 13.58, yıllık enflasyon ise yüzde 36.08 oldu.

TÜİK ile aynı hesap yöntemini ve fiyat sepetini kullanan ENAGrup ise Aralık ayı enflasyonunu yüzde 19.35, yıllık enflasyonu ise yüzde 82.81 olarak hesapladı.

Aradaki fark, TÜİK’in bütün güvenilirliğini yok ediyor.

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Aynı güvenilmezliği, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 verilerinde olduğu gibi, devlet adına yapılan pek çok açıklamada da görüyoruz.

Örneğin Hazine ve Maliye Bakanı, 20 Aralık kararları hakkında televizyonlarda yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Asla. O gece dolar satılmadı. Kimse devreye girmedi.

Kim girdi biliyor musunuz? Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. Birbirleriyle adeta yarıştılar döviz bozdurmak için.”

Bu ifadenin doğru olmadığı, doğrudan doğruya BDDK’nin yayımladığı aşağıdaki tablolardan anlaşılıyor:

Tablo 1 - 20 Aralık Öncesi Mevduat TL olarak

Tablo 2 - 20 Aralık Sonrası Mevduat TL Olarak

Tablo 3 - 20 Aralık Öncesi Mevduat USD Olarak

Tablo 4 - 20 Aralık Sonrası Mevduat USD Olarak

BDDK TABLOLARININ GERÇEK YORUMU

1’den 4’e kadar olan BDDK tabloları ya Türk Lirası ya USD üzerinden ayrı ayrı yayımlandığı için, tablolardaki sayılar kur değişmelerinden kaynaklanan hesaplanmalardan dolayı akıl karıştırıyor.

Oysa biz bu tabloların TL olan verilerini kendi içlerinde, USD olan verilerini de kendi içlerinde karşılaştırdık ve sonuçları 5 ve 6 numaralı tablolarda gösterdik.

Tablo 5 - 20 Aralık Öncesi Mevduat Tür Parası TL ve Yabancı Para USD Olarak

Tablo 6 - 20 Aralık Sonrası Mevduat Türk Parası TL ve Yabancı Para USD Olarak

Bu tablolardan anlaşıldığına göre 20 Aralık öncesi ile 20 Aralık sonrasında Türk Lirası’nda artma değil, 36.341 milyon azalma olmuş.

20 Aralık öncesi ile 20 Aralık sonrasında USD mevduatında da iddiaların tam tersine, 1.177 milyon artma olmuş.

Yani BDDK verileri, bakanı yalanlıyor.