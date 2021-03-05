Adalet devrimi yapan Türkiye’nin dünya ikinciliği ve Kılıçdaroğlu’nun ziyareti

05 Mart 2021 Cuma

Hukukçu olduğu belirtilen bir zat, iktidarın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”nın “Reform değil, devrim” olduğunu söylemiş.

Sanıyorum Türkiye’nin son on yılda gösterdiği büyük başarının (!) sonuçlarına işaret etmek için bu ifadeyi kullanmış.

Freedom House’un 2020 Raporu, iktidarın İnsan Hakları Eylem Planı ile aynı zamanda yayımlandı.

Raporda Türkiye’nin Dünya İkincisi olduğu belirtiliyordu:

Bu rapora göre Türkiye son 10 yıl içinde özgürlükler ve demokrasi açısından en büyük gerilemenin görüldüğü ülkeler arasında Mali’den sonra “Dünya İkincisi” olmuş.

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Türkiye genel sıralamada da 180 ülke arasında 154. olmuş.

Bir fikir vermesi açısından bazı ülkelerin yerlerini aşağıda belirttim:

7 Kosta Rika

20 Surinam

23 Namibya

27 Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti

31 Güney Afrika

38 Burkina Faso

39 Botswana

46 Papua Yeni Gine

47 Senegal

50 Tonga

54 Madagaskar

56 Mauritius

57 Nijer

60 Gürcistan

61 Ermenistan

68 Fildişi Sahili

71 Togo

77 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

85 Sierra Leone

87 Gambia

103 Kenya

110 Gine

120 Zambia

124 Tanzanya

125 Uganda

126 Zimbabwe

132 Orta Afrika Cumhuriyeti

150 Kongo

151 Bangladeş

154 Türkiye

164 Libya

170 Suudi Arabistan

173 Iran

174 Suriye

180 Kuzey Kore

KILIÇDAROĞLU’NUN ZİYARETİ

Dün, Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine bir nezaket ziyareti yaptı.

Yanında Canan Kaftancıoğlu, Tuncay Özkan, Ahmet Akın, Aykut Erdoğdu, Muammer Keskin vardı.

Türkiye’deki siyasal durum ve sorunlar açısından pek çok konu ele alındı.

Kendisine özellikle 'Demokratik Rejim’e ilişkin sorular, fezlekeler ve partiler içindeki son ayrışmalar, kopuşlar ve yeni parti oluşumları soruldu.

Her bir soruyu ve yanıtı özetlemeye yerim yetmeyeceği için edindiğim bir genel izlenimi belirtmekle yetineceğim:

Kılıçdaroğlu her soruya verdiği yanıtta, bu iktidarın ne yaparsa yapsın gideceğine olan kanısını belirtti.

Bu kanısının altında hem Millet İttifakı’na olan güveni hem de gayri resmi Demokrasi Cephesi’nin son tahlilde rejime sahip çıkacağına olan inancı yatıyordu.

Fezlekeler konusunda ortaya çıkacak olan farklı tutum ve davranışların da muhalif partiler içinde oynanan oyunların ve yaratılan fırtınaların da dar bölge sistemi dahil, seçim sistemi ile oynamaların da “Demokratik Rejim”in korunması konusundaki geniş ittifakı bozamayacağı kanısındaydı.

Dilerim yanılmıyordur!

(Not: Bu arada karşılıklı şakalaşmalar bağlamında Canan Kaftancıoğlu’nun kahveyi sade içtiğini ve Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın bütün çabalarına karşın, Anayasa ve Sözde Adalet Reformu tuzaklarına düşmeyeceğini de öğrendik.)