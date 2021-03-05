Adalet devrimi yapan Türkiye’nin dünya ikinciliği ve Kılıçdaroğlu’nun ziyareti
Hukukçu olduğu belirtilen bir zat, iktidarın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”nın “Reform değil, devrim” olduğunu söylemiş.
Sanıyorum Türkiye’nin son on yılda gösterdiği büyük başarının (!) sonuçlarına işaret etmek için bu ifadeyi kullanmış.
Freedom House’un 2020 Raporu, iktidarın İnsan Hakları Eylem Planı ile aynı zamanda yayımlandı.
Raporda Türkiye’nin Dünya İkincisi olduğu belirtiliyordu:
Bu rapora göre Türkiye son 10 yıl içinde özgürlükler ve demokrasi açısından en büyük gerilemenin görüldüğü ülkeler arasında Mali’den sonra “Dünya İkincisi” olmuş.
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Türkiye genel sıralamada da 180 ülke arasında 154. olmuş.
Bir fikir vermesi açısından bazı ülkelerin yerlerini aşağıda belirttim:
7 Kosta Rika
20 Surinam
23 Namibya
27 Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti
31 Güney Afrika
38 Burkina Faso
39 Botswana
46 Papua Yeni Gine
47 Senegal
50 Tonga
54 Madagaskar
56 Mauritius
57 Nijer
60 Gürcistan
61 Ermenistan
68 Fildişi Sahili
71 Togo
77 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
85 Sierra Leone
87 Gambia
103 Kenya
110 Gine
120 Zambia
124 Tanzanya
125 Uganda
126 Zimbabwe
132 Orta Afrika Cumhuriyeti
150 Kongo
151 Bangladeş
154 Türkiye
164 Libya
170 Suudi Arabistan
173 Iran
174 Suriye
180 Kuzey Kore
KILIÇDAROĞLU’NUN ZİYARETİ
Dün, Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine bir nezaket ziyareti yaptı.
Yanında Canan Kaftancıoğlu, Tuncay Özkan, Ahmet Akın, Aykut Erdoğdu, Muammer Keskin vardı.
Türkiye’deki siyasal durum ve sorunlar açısından pek çok konu ele alındı.
Kendisine özellikle 'Demokratik Rejim’e ilişkin sorular, fezlekeler ve partiler içindeki son ayrışmalar, kopuşlar ve yeni parti oluşumları soruldu.
Her bir soruyu ve yanıtı özetlemeye yerim yetmeyeceği için edindiğim bir genel izlenimi belirtmekle yetineceğim:
Kılıçdaroğlu her soruya verdiği yanıtta, bu iktidarın ne yaparsa yapsın gideceğine olan kanısını belirtti.
Bu kanısının altında hem Millet İttifakı’na olan güveni hem de gayri resmi Demokrasi Cephesi’nin son tahlilde rejime sahip çıkacağına olan inancı yatıyordu.
Fezlekeler konusunda ortaya çıkacak olan farklı tutum ve davranışların da muhalif partiler içinde oynanan oyunların ve yaratılan fırtınaların da dar bölge sistemi dahil, seçim sistemi ile oynamaların da “Demokratik Rejim”in korunması konusundaki geniş ittifakı bozamayacağı kanısındaydı.
Dilerim yanılmıyordur!
(Not: Bu arada karşılıklı şakalaşmalar bağlamında Canan Kaftancıoğlu’nun kahveyi sade içtiğini ve Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın bütün çabalarına karşın, Anayasa ve Sözde Adalet Reformu tuzaklarına düşmeyeceğini de öğrendik.)
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