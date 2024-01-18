Dış ve iç politika ve terör

18 Ocak 2024 Perşembe

Sevgili okurlarım, bir ülkenin başındaki terör belası hiç kuşkusuz o ülkenin dış ve iç politikası ile doğrudan ilişkilidir.

Teröre ilişkin dış ve iç politikadaki hataları sıralarsak belki de bundan sonra terörle mücadelede nasıl bir yol ve yöntem izlememiz gerektiğine ilişkin ipuçlarına daha kolay ulaşabiliriz.

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1) Terörle mücadeledeki en genel yanlış, iktidarın, terörle mücadele için müzakere edebileceği komşu devletlerin istikrarlarını ve egemenliklerini bozması oldu.

İktidar, ABD’nin Ortadoğu’da “Ilımlı İslam” (Amerikancı İslam), “Arap Baharı” gibi isimlerle uygulamaya koyduğu yanlış politikaların destekçisi oldu ve bölgedeki bütün istikrarın yok edilmesinde başrolü oynadı.

Saddam zamanındaki Irak devletinin yok edilmesine destek verildi...

Esad’ın, kendi toprakları üzerindeki egemenliğinin zayıflatılmasındaki ana rollerden biri üstlenildi.

Terörün sınır dışındaki varlığının müzakere edilebileceği ve yok edilmesinde yardımların alınabileceği komşularımızdaki egemen devlet yapıları ve onların otoriteleri zedelendi.

Böylece hem Irak hem Suriye, bırakın Türkiye’ye yardım etmeyi, tam tersine, terörün kaynağı olmaya başladı ve “Güney sınırımızın güvenliği” bir “terörle mücadele zafiyeti” olarak ortaya çıktı. (Ve son günlerdeki şehit haberlerinin kaynağı olan “Sınır ötesi harekâtın” gerekçesi olarak kullanıldı.)

2) Terörle mücadelede en büyük güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısı bozuldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, üstelik de terör örgütü ile ilişkili olan kişilerin iddialarıyla “Terör örgütü kurmak ve yönetmekle” suçlanarak mahkûm edildi ve hapse atıldı.

3) Terör örgütü PKK ile doğrudan, üstelik de gizli olarak müzakerelere girişildi ve bu arada içeride güçlenmesine göz yumuldu.

4) Terör örgütü mensuplarının sınırlarımızdan içeri girmesi, üstelik “Çadır mahkemeleri kurularak”, yargının da desteğiyle, sağlandı.

5) İktidar mensupları ve iktidarın medyadaki tetikçileri Terör Örgütü liderini överek göklere çıkardı.

6) Bir süre için terörle mücadele eden askerler kışlalarına, polisler karakollarına hapsedildiler ve terör örgütüne güçlenme olanağı tanındı.

7) İktidar, terör örgütü liderinden, seçimler sırasında destek istedi ve bu desteği aldı da.

Terör örgütü liderinin mesajları mitinglerde okutuldu kardeşi TRT’de konuşturuldu.

8) İktidar kendisinin beceriksizliği ve yanlış politikalarından dolayı azan terör belasını, muhalefeti suçlamak ve susturmak için kullandı.

Kürt politikacıların kurdukları meşru ve legal partileri, onlarla işbirliği yapanları ve bu partilerin seçilmiş belediye başkanlarını, terör örgütüyle doğrudan ilişkili olarak sürekli biçimde suçladı.

Belediye başkanlarını görevden aldı, meşru planda yapılan eylemleri, söylemleri ve ittifakları doğrudan terörle ilişkilendiren sahte videolar bile yayımladı.

9) Terör belasının seçim zamanlarında tırmanmasını kendisine verilen siyasal desteğin güçlenmesi için kullandı ve bunu açıkça ilan etti.

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Sevgili okurlarım, iktidarın yaptığı pek çok hata var.

Buraya sadece hemen aklıma gelen, bütün kamuoyunun çok iyi bildiği hususları aldım.

Ayrıca iki noktanın daha altını çizmek isterim:

Birinci olarak iktidarın bu hatalarına karşı CHP 2023 seçimlerine kadar yeterince enerjik bir tepki veremedi.

İkinci olarak ülkemizin toplumsal kimliğini ve nüfus yapısını değiştirerek büyük bir siyasal, ekonomik ve kültürel tehlike haline gelen “sığınmacı sorunu” da bu yanlış politikaların bir başka sonucu olarak ortaya çıktı.

Bu konulara ilerideki günlerde ayrıca değineceğim.