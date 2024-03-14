Erdoğan panikte mi?

14 Mart 2024 Perşembe

Bu pazartesi, 11 Mart 2024 tarihinde, www. kongar.org adresindeki internet sitemde GÜNCEL bölümünde “İmamoğlu’nun Rakibi Erdoğan Mı; Ve Bu Onun Son Seçimi mi?” başlıklı bir yazı yayımladım ve birisi Erdoğan’ınki olmak üzere dört konuşmaya gönderme yaptım.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün TÜGVA temsilcilerine yaptığı konuşmada, “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” demişti.



Önce Erdoğan’ın bu sözlerini aktardım, daha sonra da bu sözlere karşı, iki farklı tepkiden üç alıntı yaptım.



İlk grup tepkiler, AKP’nin “ağır topları” Mustafa Elitaş ve Bekir Bozdağ’dan gelmişti.



Sonradan bunlara Adalet Bakanı da katıldı.



Bu tepkiler, “Biz seni asla bırakmayız” havasındaydı ve Anayasa’nın “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” açık hükmüne rağmen üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın dördüncü kez de cumhurbaşkanı seçilebilmesi için ortamı hazırlamaya yönelik temennileri dile getiriyordu.



İkinci tür tepki ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geliyordu ve “Tehditten lütfene geldi” denerek, Erdoğan’ın seçim sonuçlarından korktuğu ana fikri üzerine oturtulmuştu.



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İmamoğlu’nun konuşmasını alıntıladıktan sonra, “Acaba Erdoğan gerçekten panikte mi” diye düşündüm ve birkaç ay önce yapılan Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına bir kez daha yakından baktım.



https://www.ysk.gov.tr/doc/ dosyalar/docs/28Mayis2023CBSecimiIkinciO ylamaBulteni.pdf adresinde

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU SEÇMEN KÜTÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ OYLAMA BÜLTENİ başlığı ile gördüğüm resmi seçim sonuçları bana Erdoğan’ın niçin “tam gaz” sahalara indiğini ve son derece sert bir kampanya yürüttüğünü açıkladı:



Bence Erdoğan gerçekten başta İstanbul olmak üzere, hemen hemen bütün önemli kentleri yine kaybetmekten korkuyor ve bu korkusunda çok da haksız değil.



Bakın çok kısa bir süre önce yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde hangi kentlerde seçimi kaybetmiş; önce üç büyük kent:



ADANA: 621.003 - 730.274

ANTALYA: 689.175 - 926.707



AYDIN: 301.709 - 449.559



BALIKESİR: 412.724 - 450.800



DİYARBAKIR: 242.074 - 611.981

EDİRNE: 91.786 - 185.592



ESKİŞEHİR: 266.063 - 330.595



MERSİN: 467.668 - 709.409



MUĞLA: 232.111 - 461.644

TEKİRDAĞ: 302.233 - 440.815



Peki “Bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız” dediği Hatay’da durum ne? Ancak kıl payı kazanmış!



HATAY: 430.651 - 428.258



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Sevgili okurlarım, bu sayısal sonuçlara rağmen, muhalefet partileri, önümüzdeki yerel seçimleri kaybetmek için ellerinden geleni yapıyorlar.



Erdoğan da devletin bütün olanaklarını kendi iktidarının devamını sağlamak için sonuna kadar istismar ediyor.



Ben de merak ediyorum:



Seçmen, muhalefet partilerinin bütün beceriksizliklerine ve hatalarına, ayrıca iktidarın bütün haksız ve hukuksuz baskılarına karşı, temel hak ve özgürlüklerinin kalan kırıntıları için direnebilecek ve kentlerdeki yaşam biçimlerini korumak refleksini gösterebilecek mi?





