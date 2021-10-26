Kavala davası uluslararası sorun oldu-2

26 Ekim 2021 Salı

Sevgili okurlarım, bu iktidar ya yetersizliğinden dolayı ya da kasıtlı olarak çok yanlış işler yapıyor ve bu işlerin hepsi birbirleriyle bağlantılı.

Lütfen “www.kongar.org” adresindeki dünkü “GÜNCEL” yazıma bakınız.

Son örnek, Merkez Bankası’nın emirle faizi düşürmesi ve doların 10 liraya doğru hareketlenmesiyle, Türkiye’de yine bütün fiyatların artması sonucunda insanların ceplerindeki paraların ve sofralarındaki yemeklerin azalması.

Bir başka örnek de Kavala ve Demirtaş davalarında, evrensel hukuka göre yapılan haksızlık ve hukuksuzluklarda iktidarın, AİHM kararlarına rağmen ısrar etmesi ve böylece hem Türkiye’nin içindeki adalet kavramının hem de ülkenin uluslararası saygınlığının zedelenmesi.

Pazar günkü yazımda, uluslararası ilişkilerde pek de görülmeyen bir biçimde on ülkenin büyükelçisinin yaptığı ortak açıklamayı ve buna karşı Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıtı yayımlamıştım.

Olay, Türkiye’nin jeostratejik öneminden ve iktidarın bazı yanlışlarda ısrar etmesinden dolayı uluslararası bir sorun olmak yolunda.

Tarihe not düşmek adına, bu konudaki ikinci yazıyı yazıyorum.

Olayların nasıl dal budak saldığına ve gelişme hızına bakılırsa sanıyorum, perşembe günü üçüncü bir yazı ile devam etmek zorunda kalacağım.

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Afrika’dan dönmekte olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da büyükelçilerin açıklaması üzerine, Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisiyle yetinmedi ve Kavala’yı da suçlayarak on ülkenin büyükelçisini eleştirdi:

“Bakın şimdi AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkûm etmek istiyorlar.

10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, ‘bunu nasıl bıraktırırız’ gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, ‘bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz’.

Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? ‘Kavala’yı bırakın.’

Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika, Almanya, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı?

Konuştuğun zaman sana verecekleri cevap şudur: ‘Yargı bağımsızdır.’ Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı?

Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor.

Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar.

Şimdi Soros’un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlar’a sızmanın, Balkanlar’ı sindirmenin gayreti içerisindeler.

Bunlara da tabii fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım.”

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Alman Haber Ajansı DW’nin haberine göre Erdoğan’ın bu açıklamasına karşı Almanya da bir açıklama yaptı, on büyükelçinin ortak bildirisinin arkasında olduğunu belirtti:

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, olağan basın toplantısında soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’un da bulunduğu on ülke büyükelçisini hedef alan açıklamalarını değerlendirdi, “Kavala’nın derhal serbest bırakılması” beklentisini yineledi.

Demmer, Erdoğan’ın büyükelçileri Türkiye’de ağırlamak istemediği ve bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ilettiği yönündeki haberleri “not ettiklerini” açıkladı.

Demmer, ayrıca Alman Hükümeti’nin, büyükelçilerin Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için yaptıkları çağrının arkasında durduğu mesajını da verdi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönündeki kararını ve Alman Hükümeti’nin bu kararın uygulanmasına verdiği desteği hatırlattı, “Pozisyonumuzda bir değişiklik yok” dedi.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz’un Türkiye’den ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger ise “Şu anda Türkiye’deki diplomatik mevcudiyetimize ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır” dedi.

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Olay bu noktada sonlanmıyor.

Heyecanlı bir polisiye dizi ya da bir casusluk dizisi gibi her yeni bölümü ayrı bir heyecan yaratan olaylarla devam ediyor.

Dolayısıyla devamı perşembe gününe.