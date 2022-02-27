Savaşın gölgesinde basın özgürlüğünü savunmak

27 Şubat 2022 Pazar

Sevgili okurlarım, ne yazık ki, NATO’nun Rusya’yı çevrelemeye devam etme stratejisi ve Rusya’nın bunu önlemek için Ukrayna’ya saldırısı, İKİNCİ SOĞUK SAVAŞ döneminin kapılarını açtı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı için gerekçe olarak kullandığı, Donbass bölgesindeki Ruslar ve bu bölgelerden gelen davet, Huntington’un Sovyetler’in çökmesinden sonra din ve ırk temelli “Kimlik Siyaseti”, Batı’nın empoze ettiği bir stratejiydi...

Bu anlamda Batı kendi kimlik siyasetinin kurbanı oldu.

Bu savaşta Türkiye, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlık ilkesi ile İsmet İnönü’nün İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tarafsızlık politikası ışığında, sıcak savaştan kaçınmalı, İkinci Soğuk Savaş döneminde de adımlarını çok dikkatle atmalıdır.

İktidar şimdilik doğru bir tutum içinde tarafsızlık politikası izliyor.

Dilerim buna aynen böyle devam edilir.

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Olayın bir başka yönü de Rusya’nın otoriter bir rejime sahip olması.

Ne yazık ki Sözde Demokrasi de, Arap Baharı’nda, Turuncu Devrimlerde, Neoemperyalizmin aracı olarak kullanılıyor.

Rusya’nın Ukrayna saldırısı, otoriter rejimle yönetilen bir ülkenin Sözde Demokrasi ile yönetilen bir ülkeye saldırısı olarak görüldüğü için çok daha sert olarak eleştiriliyor.

Ama Yılmaz Özdil’in SÖZCÜ’deki dünkü ve evvelki günkü yazıları dikkatle okunduğunda her iki ülkedeki rejimlerin birbirinden çok da farklı olmadığı zaten ortaya çıkıyor.

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Tam bu noktada, Türkiye’deki Demokrasi, Hukuk Devleti ve Basın Özgürlüğü meselesine geliyoruz.

Ne yazık ki Freedom House gibi uluslararası bağımsız değerlendirme yapan kuruluşlar Türkiye’yi de Rusya gibi, basın özgürlüğünde “Özgür olmayan” ülkeler kategorisinde görüyor.

Bu bağlamda, Osman Kavala’nın ve Selahattin Demirtaş’ın, AİHM kararlarına rağmen hapiste tutulduğunu unutmadan, Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in Ocak ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nun özetini anımsatmak istiyorum:

Ocak ayında en az 45 gazeteci hâkim karşısına çıktı.

Sedef Kabaş sabaha karşı gözaltına alınarak tutuklanırken 5 gazeteci daha gözaltına alındı.

Cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara’nın haberini yapan Elazığlı gazeteci Faik Akgün işinden oldu, tehditlerin hedefine kondu.

RTÜK, TELE1 ve FOX TV’ye ağır cezalar verdi.

“Mit Mensubunun cenazesi” haberleri nedeniyle yargılanan gazeteciler Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel ve Aydın Keser’in cezaları onaylandı.

DW-Türkçe muhabiri Alican Uludağ, gazeteci Sedef Kabaş hakkında tutuklama kararı veren hâkimin kıdemsiz olduğuna dair haberinin ardından sosyal medyada tehdit edildi.

Gazeteciler Oktay Candemir, Hayri Demir sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Rojhat Doğru müebbet hapis, Elif Çetiner 1 yıl, 8 ay, 4 gün hapis cezasına çarptırıldı.

BirGün gazetesi çalışanı gazeteci Can Uğur 2015 yılında yaptığı bir haber nedeniyle yine aynı suçlama ile gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çelik, bir günde iki kez gözaltına alındı.

Akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

Enes Kara için düzenlenen protestoları takip eden Gazete Karınca muhabiri Yadigar Aygün ve Yeni Demokrasi muhabiri Tuba Apaydın gözaltına alındı.

Halkın Günlüğü Yazı İşleri Müdürü Bahattin Seçilir hakkında soruşturma başlatıldı.

RTÜK, sunucu Selçuk Tepeli’nin yorumu nedeniyle FOX TV’ye para cezası, TELE1’de de konuk gazeteci Sedef Kabaş’ın ifadeleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

Etkin Haber Ajansı’nın internet sitesine erişim 1 ayda 3 kez engellendi.

Yeni Yaşam, Gazete Alınteri gibi internet sitelerinin de aralarında bulunduğu 8 web sitesine erişim tümüyle engellendi.

Radyo dinleme platformu Radio Garden erişime engellendi.

Tarikat yurdunda intihar eden Enes Kara hakkındaki 17 habere erişim engeli getirildi.

Mersin Limanı’nda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon haberleri, Ege Üniversitesi’nde “kişiye özel” açılan ilanlar, Esenyurt Belediyesi’nin AKP’li eski başkanları dönemindeki usulsüzlük iddiaları, İBB’ye haciz uygulatan şirket ile ilgili haberler, suç örgütü lideri ile görüşerek fotoğraflarını çeken hâkimle ilgili haberler, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri de erişime engellenen haberler arasında yer aldı.

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İktidarın toplumu kutuplaştırdığı yirmi yılın ağırlığı ve alışkanlığı ile olaylara, “Rusya”, “NATO” veya “Ukrayna” yanlısı ya da karşıtı olarak bakmaya çalışmayalım...

İktidarın bütün farklı fikirleri birbirlerinin düşmanı olarak görme ve gösterme oyununa gelmeyelim...

Farklı yaklaşımlarla da olsa, hepimiz için en önemli taraftarlığın ülkemizin çıkarları olduğunu unutmayalım.