Sözde insan hakları devrimi (!) ve medya mensupları

07 Mart 2021 Pazar

İktidar bir yandan sözde İnsan Hakları Eylem Planı adı altında 1215’te Magna Carta’dan beri geçerli olan ve kendisinin ihlal ettiği ilkeleri sıralarken, öte yandan HDP’yi “hukuken ve siyaseten kapatacağını” açıkladı.

Tam bu sırada, Freedom House, Cuma günü açıkladığım Dünya ülkelerinin 2020 Demokrasi ve Özgürlük Karnesi’ni, Türkiye Gazeteciler Sendikası da aşağıda alıntıladığım hapisteki gazeteciler raporunu yayımladı.

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“Türkiye’de gazeteciler yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor.

Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken toplumumuz haber alma hakkını, ülkemiz de demokrasisini kaybediyor.

Tutuklu ve hükümlü tüm meslektaşlarımız serbest bırakılmalı. Çünkü gazetecilik suç değildir.

Abdulkadir Turay-Dicle Haber Ajansı-Muhabir,

Adnan Bilen-Mezopotamya Haber Ajansı-Muhabir,

Ahmet Altan-Taraf Gazetesi-Genel Yayın Yönetmeni-Yazar,

Ahmet Feyzullah Özyurt-CİHAN-Muhabir,

Ahmet Uzan-Sabah Egeli Gazetesi-Haber Müdürü,

Alaattin Akkaşoğlu-Kütahya Akis Bölge Gazetesi–Gediz Gazetesi/Karşı Gazetesi-Ortak/Sahibi,

Ali Ahmet Böken-TRT-Haber Koordinatörü,

Ali Ünal-Zaman Gazetesi-Yazar,

Ayşenur Parıldak-Zaman Gazetesi-Muhabir,

Beytullah Özdemir-Zaman Gazetesi-Düzce Temsilcisi,

Burçin Dokgöz-Zaman Gazetesi ve Cihan-Muhabir,

Cemil Uğur-Mezopotamya Haber Ajansı-Muhabir,

Cihan Acar-Bugün Gazetesi-Muhabir,

Cuma Ulus-Millet Gazetesi-Yayın Koordinatörü,

Emre Soncan-Zaman Gazetesi-Muhabir,

Ercan Gün-FOX TV-Haber Editörü,

Erdal Süsem-Eylül Sanat Edebiyat Dergisi-Editör,

Erdal Şen-Meydan Gazetesi-Yazı İşleri Müdürü,

Erol Zavar-Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü,

Ersin Demirci-Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı-Erzurum Temsilcisi,

Fahri Öztoprak-Zaman Gazetesi-Muhabir,

Faruk Akkan-Cihan Haber Ajansı-Genel Müdürü,

Ferhat Çiftçi-Azadiya Welat Gazetesi-Temsilci,

Fethi Altun-Zaman Gazetesi-CİHAN-Muhabir,

Fevzi Yazıcı-Zaman Gazetesi-Görsel Yayın Yönetmeni,

Gültekin Avcı-Bugün Gazetesi-Yazar,

Hamza Günerigök-TRT-Spiker,

Hanım Büşra Erdal-Zaman Gazetesi-Muhabir,

Harun Çümen-Zaman Gazetesi-Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü,

Hasan Hüseyin Örs-TRT-Çalışan,

Hasan Taşar-TRT-Muhabir,

Hatice Duman-Atılım Gazetesi-Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü,

İbrahim Halil Öztürkeri-TRT-Çalışan,

İsmail Çoban-Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü,

Kamuran Sunbat-Dicle Haber Ajansı-Muhabir,

Kazım Canlan-Cihan-Ankara Haber Müdürü,

Kenan Karavil-Radyo Dünya-Genel Yayın Koordinatörü,

Mahmut Gülecan-Özgür Halk Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü,

Mehmet Aslan-Mezopotamya Haber Ajansı-Muhabir,

Mehmet Baransu-Taraf Gazetesi-Yazar,

Mehmet Güleş-Dicle Haber Ajansı-Muhabir,

Miktat Algül-Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü,

Muhammet Said Kuloğlu-Şubuo Haber Sitesi-Kurucu Genel Yayın Yönetmeni,

Murat Çapan-Nokta Dergisi-Sorumlu Yazı İşleri Müdürü,

Murat Dağdeviren-Demokrat Gebze Gazetesi-İmtiyaz Sahibi,

Musa Ayan-CİHAN-Muhabir,

Mustafa Erkan Acar-Bugün Gazetesi-Haber Müdürü,

Mustafa Gök-Ekmek ve Adalet Dergisi-Ankara Temsilcisi,

Mustafa Ünal-Zaman Gazetesi-Temsilci,

Mutlu Çölgeçen-Millet Gazetesi-Yazı İşleri Koordinatörü,

Nazan Sala-Serbest Gazeteci,

Nedim Türfent-Dicle Haber Ajansı-Muhabir,

Nuh Gönültaş-Bugün Gazetesi-Yazar,

Oğuz Usluer-Habertürk TV-Yayın Koordinatörü,

Özcan Keser-TRT-Muhabir,

Özden Kınık-TRT-Çalışan,

Sami Tunca-Mücadele Birliği Dergisi-Yazı İşleri Müdürü,

Sertan Önal-Halkın Günlüğü Gazetesi-Muhabir,

Seyid Kılıç-TRT-Muhabir,

Seyithan Akyüz-Azadiya Welat Gazetesi-Temsilci,

Şehriban Abi-Jinnews-Muhabir,

Turgut Usul-TRT-Muhabir,

Ufuk Şanlı-Vatan Gazetesi-Yazar,

Vahit Yazgan-Zaman Gazetesi-Temsilci,

Yılmaz Kahraman-Özgür Halk Dergisi-Editör,

Ziya Ataman-Dicle Haber Ajansı-Muhabir.

(Bu liste, gazetecilik faaliyeti nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan meslektaşlarımızın dava dosyaları incelenerek hazırlanmaktadır.)”

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İktidarın (sözde) İnsan Hakları Eylem Planı dediği ama aslında kendisinin yozlaştırdığı ilkeleri peş peşe sıraladığı bildiriyi okuyan:

Başta Demirtaş ve Kavala gibi mahpuslar olmak üzere, haksızlık ve hukuksuzluğa uğramış olanlar, KHK’li olup da suçsuzluklarını kanıtlama fırsatı verilmemiş veya suçsuzlukları kanıtlanmış ama hakları iade edilmemiş bulunanlar, kim bilir neler hissetmişlerdir!