Umuda yolculuk!

28 Mart 2023 Salı

Her şey Demokratik Rejim yolunda gider de 14 Mayıs 2023 seçimi kazanılırsa...

15 Mayıs sabahı hiçbir sorun çözülmüş olmayacak...

Sadece ve sadece sorunlarımızın çözülmesi için umudumuz filizlenmiş olacak.

Ama bana o umut duygusunun düşlenmesi bile çok heyecan veriyor...

Düşünsenize:

İnsanların can ve mal güvenliklerinin tek bir kişinin iki dudağı arasında olduğu bir cehennemden kurtulmayı umut etmek...

Yurttaşlarının can ve mal güvenliğini sağlayan bir devlet umut etmek...

Anayasa’nın ve yasaların sürekli olarak çiğnenmediği bir düzen umut etmek...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeniden etkin ve yetkin olarak işletilmeye başlandığı bir Parlamenter Rejim umut etmek...

Hukuk Devleti’nin, bağımsız bir yargının yeniden kurulacağını umut etmek... Bize en iyi hizmet edeceğini vaat ederek iktidara gelenlerin, iktidara geldikten sonra zulüm yapmayacağını umut etmek...

Bize hizmet etmek için seçilenlerin her gün bize parmak sallayarak hakaret etmesinin bittiğini umut etmek...

Haksız ve hukuksuz olarak mahkûm edilenlerin, hastaların, yaşlıların, bebeklerin, çocukların hapisten çıkacaklarını umut etmek...

İnsanların evlerinin önünde saldırıya uğramayacağını umut etmek...

Herkesin gözü önünde, birtakım polislerin de karıştığı bir çete tarafından işlenen cinayetlerin faillerinin yakalandığını umut etmek...

Hemen hemen her gün bir kadın cinayeti yaşanmayacağını umut etmek...

Kadınların devlet tarafından korunduğunu umut etmek...

Kadınların ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeyeceği bir yaşam ve çalışma düzenini umut etmek...

Eğitimin dogmatik ve dinci değil, çağdaş ve bilimsel yöntemlerle yapılmasını umut etmek...

Üniversitelerin gerçekten özgür, özerk ve bilimsel bir ortama kavuşacağını umut etmek...

Hırsızlıkların, yolsuzlukların biteceğini umut etmek...

Gerçeklerin, olup bitenlerin, üstlerinin örtülmeyeceğini umut etmek...

Bize hizmet etmek için seçilenlerin yalan söylemeyeceklerini umut etmek...

Devletin elindeki verilerin gizlenmeyeceğini, değiştirilmeyeceğini umut etmek...

Temel atıyorum diye birkaç metrekareye döşenmiş demir kafesin üzerine nokta atışı dökülen betonun, yakın çekimle devlet töreni diye halka yutturulmadığı bir düzen umut etmek...

Enflasyonun kontrol altına alındığı bir ekonomi umut etmek...

Halkın, özellikle de sabit ve dar gelirlilerin, emekçilerin, emeklilerin geçim sıkıntısı çekmeyeceği bir ekonomi umut etmek...

Haber, bilgi ve yorumların üzerine getirilen sansürün, yasakların olmayacağı bir medya rejimi umut etmek...

İnsanların birbirlerine düşmanlaştırılmadığı, barış için, kavgasız gürültüsüz, birlikte yaşadıkları bir toplum, bir yaşam umut etmek...

EVET 15 MAYIS SABAHI ANCAK VE SADECE UMUT ETMEK OLANAĞIMIZ DOĞMUŞ OLACAK AMA BUNLARI UMUT ETMEYE BAŞLAYABİLMEK BİLE... NE BÜYÜK BİR MUTLULUK!

Bir başka deyişle, 15 Mayıs sabahı birdenbire cehennemden cennete dönmüş bir ortamda uyanmayacağız...

Sadece cehennemden kurtuluş umuduna kavuşacağız.

Bu olanağa kavuşmak için de 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçimi Demokratik Rejim taraftarlarının kazanması gerekmektedir.

15 Mayıs sabahı hiçbir sorun çözülmüş olmayacaktır.

Sadece ve sadece, sorunların çözülmesi için bir umut yaratılmış olacaktır.

Bu nedenle şimdiden, bütün sorunların çözüleceğini kimse beklemesin...

Sadece tepemizdeki sopanın her şeyi saptıran, yozlaştıran, baskılayan zorbalığından kurtulup sorunlarımızı barış içinde çözmeye çalışmak olanağına kavuşacağımızı umut ediyoruz!

