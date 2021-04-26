Sen kime oy verdin?..

26 Nisan 2021 Pazartesi

Bugün 25 Nisan 2021. İki gün öncesi “23 Nisan” kutlanıyordu.

İstanbul’daki “23 Nisan kutlamaları”, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmişti. Kentin valisi katılmamıştı. Partili Cumhurbaşkanı İstanbul’daydı ama resmi törene katılmamıştı.

Siyasal iktidar “23 Nisan” gününü sokağa çıkma yasağı içine almıştı.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Erdoğan iktidarının olabildiğince görmezden geldiği, aslında reddetmek istediği bir anlam taşıyordu.

“Ulusal Egemenlik”, Atatürk Türkiyesi’nin Osmanlı sarayını ülkenin kaderinden uzaklaştırmasının, padişah iradesinin yerine “Ulusal İrade”nin konulmasının adıdır.

“Ulusal Egemenlik”, halkın iradesinin ülkenin kaderine karar verebildiği durumun adıdır.

“Ulus” yerine “ümmet”in geçirilmek istendiği “İhvancı dinci siyasal iktidar” elbette “23 Nisan” bayramını kutlamayacaktır.

Bu iktidar elbette “Atatürk sevgisini” silmeye çalışacak; onun büyük eseri NUTUK, unutulmasına çalışılan bir anıt-belge olacaktır.

Bütün bu çabalar boşunadır.

Bu büyük ulus, bu Türk ulusu “Atası” olarak yüreğine yerleştirdiği Mustafa Kemal Atatürk’ü aklının, yaşamının rehberi yapacaktır.

Bu büyük dehanın yaşamı, yaptıkları, sözleri, öngörüleri bütün dünyanın rehberi olmuşsa kim ne yaparsa yapsın, “onu” gölgelemeleri bile söz konusu değildir.

İŞTE 2021 YILINDAYIZ

Şimdi, 2021 yılındayız ve ülkenin “genel görünüşü” nasıldır?

Ülkenin içinde yoksulluk artmış; işsiz sayısı yükselmeye devam ediyor; işyerleri kapanmakta, halk pahalılıktan bunalmış feryat ediyor.

Şimdi, 2021 yılındayız ve ülkenin “genel görünüşü” nasıldır?

Ülkenin her alanına tarikatlar, cemaatler yayılmış, ülke yönetimi onların eline geçmiş, İhvancı dinci iktidar onları koruma şemsiyesi altına almış, egemen olmuşlar.

“Ulusal egemenlik”, “Tarikat-Cemaat egemenliği”ne dönüşmüş.

“Genel görünüş”e devam edelim.

Ülkenin toprakları yağmaya açılmış, yabancılar, özellikle Araplar, Katarlılar büyük ölçekte toprak satın alarak yerleşme hazırlıkları içinde.

Ülkenin yeşil alanları, ormanları, cennet köşeleri siyasal iktidarın yandaş maden şirketleriyle, yabancı şirketlere peşkeş çekilmiş, doğal güzellikler yağmalanmakta.

2021 yılında “genel görünüş”.

Devlet Hazinesi yağmaya açılmış, 128 milyar dolar nasıl olduğu bilinmeyen yollarla, saklanan kişilere aktarılmış.

Herkesin vergileriyle oluşan genel bütçe, yapılan saraylarla, alınan lüks arabalara, gizlenen harcamalarla har vurulup harman savurulmakta.

Dahası var. Dahası var. Dahası hep var.

Sen kime oy verdin?

Sokak röportajları yapılıyor. Muhalefet liderleri çarşı pazar dolaşıyorlar.

Sorular soruluyor: “Nasılsın, durumun nasıl?”

Benzer yanıtlar alınıyor:

“Nasıl olacağım, çocuklarım aç.”

Ona sormak istiyorum: “Seçimlerde kime oy verdin?”

“İş yapamıyorum. Hiç desteğim yok. Bittik biz.”

Ona sormak istiyorum: “Seçimlerde kime oy verdin?”

“Çocuklarım üniversite bitirdi ama işsizler. İş bulamıyorlar.”

Ona sormak istiyorum: “Seçimlerde kime oy verdin?”

“Emekliyim, geçinemiyorum, iş de bulamıyorum.”

Ona sormak istiyorum: “Seçimlerde kime oy verdin?”

Sen kime oy verdin?

AKP’ye oy verdin mi, vermedin mi?

AKP’ye oy verdin, şimdi sızlanıyorsun.

AKP’ye oy verdin, şimdi başkalarından çare arıyorsun.

Bu durumda, bugünkü durumda AKP yüzde 35 oy alıyor.

Kimden alıyor bu oyu? Senden alıyor senden.

Sen, çocukları aç olan senden.

Sen, üniversite bitirmiş çocukları işsiz olan senden.

Sen, sızlanan emekli, senden.

Bugünkü durumun sorumlusu sensin.

Onlar Müslüman diye oy verdin, öyle mi?

Onlar çalmaz sandın, oy verdin, öyle mi?

Yol yaptı dedin, köprü yaptı dedin, oy verdin, öyle mi?

Bu hale gelişinin nedeni sensin.

Hiç “Sarayın Efendisi”ni suçlama, onu başında taşıyan sensin.

Onu Efendi yapan senin köleliğindir.

Eğer bir sorun varsa, sorun sensin.

Eğer bir suç varsa, suçlu sensin.

ULUS BİLİNCİ

Seni de kurtaracak olan “ulus bilinci”dir.

Bu yağmayı durduracak olan, bu soygunu bitirecek olan, “ulus bilinci”dir.

Bu ülkeyi gene kurtaracak olan, büyük Atatürk’ün yoludur.

Onun hepimize gösterdiği “Ulusal Egemenlik”tir.

Kendine güvenecek, “biat- itaat zincirlerini” kıracak, iradene sahip çıkacaksın.

Kul-köle olmaktan vazgeçip “eşit yurttaş” olacaksın.

Oyunu bilerek, düşünerek kullanacaksın.

Seni sömüreni değil, seni adam yerine koyanı seçeceksin.

İşte o zaman, ancak o zaman;

23 Nisan bayram olacak.

19 Mayıs bayram olacak.

30 Ağustos bayram olacak.

29 Ekim bayram olacak.

Ancak o zaman...