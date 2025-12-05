Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 yılı ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?
Nergis Şimşek
2026 yılı ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?

05.12.2025 04:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 yılı kasım ayı enflasyon oranının yüzde 0.87 şeklinde açıklanmasıyla birlikte, 2025/ Ocak-Kasım dönemi için bir önceki aya göre tüketici fiyat endeksi değişim oranları; ocak 5.03, şubat 2.27, mart 2.46, nisan 3.00, mayıs 1.53, haziran 1.37, temmuz 2.06, ağustos 2.04, eylül 3.23, ekim 2.55 ve kasım ayı 0.87 olarak gerçekleşmiştir.

En son temel yıllık tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim (TÜFE) (2003=100) oranı; 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29.74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.07, 2025 Temmuz-Kasım dönemi artış oranı ise yüzde 11.21 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, ülkemizin 2026-2028 dönemine ilişkin temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı orta vadeli programda (OVP), 2025 yılı TÜFE oranı yüzde 28.5, GH yüzde 3.3 şeklinde tahmin edilmiştir.

Ancak, 2025 yılı kasım ayına ilişkin enflasyon oranının açıklanmasından sonra 2025 yılı 11 aylık gerçekleşen enflasyon oranı OVP’deki tahminin üzerine çıkarak yüzde 29.74 oldu. TC Merkez Bankası (TCMB) 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 32 olacağını açıkladı. TCMB’nin önceki enflasyon tahmini yüzde 27 seviyesinde idi.

2026 Ocak döneminde emeklilerin aylık artışlarına ilişkin değerlendirmeler TCMB’nin 2025 yılı için yüzde 32’lik enflasyon tahmini esas alınarak yapılmıştır.

2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TÜFE NE OLACAK? 

2025 Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık TÜFE artış oranı  boldu. 2025 yılına ilişkin enflasyon oranının yüzde 32 olması için 2025 Aralık enflasyon oranının yüzde 1.74 olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. 2025 yılı ocak-haziran döneminde 6 aylık TÜFE oranı yüzde 16.67 olmuştu.

2025 yılı yıllık TÜFE’nin  bolarak gerçekleşmesi halinde, 2025 yılı ikinci altı aylık (temmuzaralık) dönemde TÜFE oranı 1.32/1.1667=1.1314=)  b olacaktır.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN 2026 OCAK ZAMMI NE OLACAK?

2025 Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinin aylıkları yüzde 16.67 oranında artırıldı. 2025 yılı yıllık TÜFE yüzde 32 olarak gerçekleşirse 2026 Ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklisinin aylıkları yüzde 13.14 oranında artırılacaktır.

Yine 2025 Temmuz ödeme döneminden itibaren emeklilere ödenen en düşük emekli aylığı tutarı 16.881 TL olup bunun altı aylık TÜFE oranı olan 13.14 oranında artırılması halinde en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 19.099,16 TL olacaktır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN 2026 OCAK ZAMMI NE OLACAK?

2026-2027 yıllarında memurların mali ve sosyal haklarının belirlendiği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nin imzalanması sürecinde bir sonuca ulaşılamaması sonucunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nca memur ve memur emeklilerinin genel zam artış oranları:

- 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7;

- 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 şeklinde belirlenmiş, ayrıca taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılmasına da karar verilmiştir.

MEMUR EMEKLİSİ

Memur emeklilerinin aylıklarına 2026 Ocak döneminde yapılacak artışlar, 2025 yılı TÜFE oranının yüzde 32 olarak gerçekleşmesi halinde, 2025 Temmuz-Aralık dönemi TÜFE oranı yüzde 13.14, yine aynı dönemde memurlara verilen zam oranı yüzde 5 olduğundan, memurlara verilecek enflasyon farkı 1.1314/1.05= 1.0775=) yüzde 7.75 olacaktır. Toplusözleşmeyle 2026 Ocak ayında memurlara yüzde 11 zam öngörüldüğünden, memur emeklisinin 2026 Ocak zammı; 1.11x1.0775=1.1960=) yüzde 19.60 olacaktır.

Toplu sözleşme ile taban aylıklarının 2026 birinci dönem için 1.000 TL artırılmasına karar verilmiştir. Bu durumda, memur emekli aylıkları yüzde 19.60 oranında artırıldıktan sonra 1000 TL emeklilere aylık bağlama oranına göre verilecektir. Örneğin emeklinin aylık bağlama oranı yüzde 75 ise taban aylık miktarı 750 TL artırılacaktır.

ÇALIŞAN MEMUR 

Çalışan memurların aylıklarına 2026 Ocak memur emeklileri gibi yüzde 19.60 oranında zam yapılacaktır. Ancak, çalışan memurlarda aylık bağlama oranı bulunmadığından bunların taban aylıkları doğrudan 1000 TL artırılacaktır. Yine emekli memurlara verilmeyen ve mevcut durumda 18.540,62 TL olan ilave ödeme, 2026 Ocak ayında belirlenecek katsayıya göre artırılarak ödenecektir.

