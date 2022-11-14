14 Kasım 2022 Pazartesi

Biliyorum, daha seçime zaman var.

Ama “siz kaybettiniz”. Bunu açıklamak istedim.

Neden kaybettiniz, biliyor musunuz?

Yapmadıklarınızdan değil. Yaptıklarınızdan kaybettiniz.

Ne yasa dinlediniz ne kural tanıdınız.

Her şeyi çiğneyip geçtiniz.

Her türlü zulmü yaptınız.

Aklınıza geleni yaptınız.

Ağzınıza geleni söylediniz.

Suç sayılacak her şeyi yaptınız.

Size “Suçlusun” diyecek kimseyi bırakmadınız.

Gücünüzü böyle kanıtlamak istediniz.

Ve kaybettiniz.

İşte bu nedenlerle kaybettiniz.

Seçimin sonucu ne olursa olsun,

Siz şimdiden kaybettiniz.

Bakın nerelerde kaybettiniz?

***

Bizim sizi gördüğümüz her yerde kaybettiniz.

Biz sizi, 17-25 Aralık’ta gördük.

Biz sizi, “çözüm süreci”nde gördük.

Biz sizi, PKK militanlarını ülkede ağırlarken gördük.

Biz sizi, Dolmabahçe görüşmelerinde gördük.

Biz sizi, bütün bunları inkâr ederken gene gördük.

Biz sizi, FETÖ ile kol kola yürürken gördük.

Biz sizi, Ergenekon savcısı iken gördük.

Biz sizi, FETÖ’yü yıllarca savunurken gördük.

Biz sizi, sonra “Aldatılmışız” dediğiniz zaman gördük.

Biz sizi, önce kafa tuttuğunuz, sonra da el ele tutuştuğunuz her yerde gördük.

İsrail’le “Van minüt” sürecinde gördük.

İsrail’le Mavi Marmara olayında gördük.

İsrail’le kol kola girdiğinizi de gördük.

Rusya’ya, “Eyyy Putin” dediğiniz zaman da gördük.

Rusya ile dostluk aradığınız zaman da gördük.

Biz sizi, Avrupa ile de gördük.

Avrupa’ya kızıyor musunuz?

Neden Mercedes’lerinizden inmiyorsunuz?

Avrupa’ya kızıyor musunuz?

Neden ticaretinize toz kondurmuyorsunuz?

Biz sizi, Asya ile de gördük.

Biz sizi dün de gördük.

Biz sizi bugün de görüyoruz.

Biz sizi her yerde gördük.

Ve siz kaybettiniz.

Siz başka nerelerde mi kaybettiniz?

***

Siz kendi vicdanınızda da kaybettiniz.

Siz kendi içinizde de kaybettiniz.

Siz kendi haklılık duygunuzda da kaybettiniz.

Siz kendi ahlak değerlerinizde de kaybettiniz.

Siz kendi inancınızda da kaybettiniz.

Çünkü vicdanınızda, sizin vicdanınız da

Çünkü haklılık duygunuzda, sizinki de

Çünkü inancınız da ortak inancımız da

Yalan söylemeyi yasaklamıştır.

Kul hakkı yemeyi yasaklamıştır.

İftira etmeyi yasaklamıştır.

Hırsızlığı yasaklamıştır.

Bunları korumayı da yasaklamıştır.

Bize hesap vermeyi bir yana bırakın.

Kendinize nasıl hesap vereceksiniz?

Kendinizden nasıl kaçacaksınız?

Kendinizden nereye kaçacaksınız.

***

Hiç kimse kendisinden kaçamaz.

Hiç kimse kendi vicdanından kaçamaz.

Şimdi vicdanlarınızı bir kez daha susturuyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için adaleti katlediyorsunuz.

Bir hukuk cinayeti işlemeyi göze alıyorsunuz.

Çünkü, Ekrem İmamoğlu Saray’ın egemeni Erdoğan’ı yenen tek liderdir.

İstanbul seçimleri Saray’ın bozgunudur.

Bir kez daha yenilmeyi göze alıyorsunuz.

Siz bir kez daha yeniliyorsunuz.

Milyonların vicdanında yeniliyorsunuz.

Kendi vicdanınıza da hesap veremeyeceksiniz.

Zorbalıkla yok ettiğiniz adalet kazancınız değil, kaybınızdır.

Siz kaybettiniz, bunu kabul edin.

Tarihin hükmü her zaman en kesin yargıdır.

Biz unutmuyoruz, siz de unutmayın...