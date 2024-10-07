Karar sizin!

07 Ekim 2024 Pazartesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ne yazık ki fikri “Biz şimdi yükseliyoruz kaybetme riskine girmenin zamanı değil!”. Bu argüman hiçbir zaman tutmadı. Karşılığı olmayan ve hep kaybetmeye mahkûm bir argüman... Taraf olun beyler! Korkmayın! Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi “taraf olmazsan bertaraf olursun” bunun daha başka bir ifade şeklidir. Mecliste ayağa kalkmasını bildiğiniz gibi en azından bu cümleyi başucunuza asın!

Bu nereden çıktı diyeceksiniz? Devam ediyorum, ülkemizde şu günlerde federasyon seçimleri yapılıyor. Ve önümüzdeki 4 yıl sporu bu federasyonlar yönetecek. Ana muhalefet partisinin bu konuda bir fikri olmadığını anlıyoruz. Karnından konuşan bir sürü insan, adayın bile kim olduğunu bilmeyen yöneticiler ve özellikle de fikrin kimden çıktığı belli olmayan “en azından yönetime 1-2 adam sokalım” gibi, olsa bile hiçbir geçerliliği olmayacak bir hayali savunan insanlar. Oylarınızın düşüşe geçmesi çok normal. Size hiç kimse icra kurulundan bahsetmemiş anlaşılan...

Federasyon, yönetim kurulunu “bay-pas” eden bir yapı kurar ve sonra bu kurulun aldığı kararlarla yönetim kurulunu toplamaya bile gerek kalmaz. Sporcu kazanmaya oynar, bazen kaybeder ama çarpışmaya kazanana kadar devam eder. Kaybetmekten korkan, kazanamaz (ispatlı). Demokratik geçerliliği olmayan (Danıştay tarafından 2016 yılında bozulan) ve özellikle kötü yönetilen amatör sporlarda büyük sıkıntı yaratan (korktuğu için delege adına imza vermeyen) imza olayına sessiz kalmayı nasıl becerdiniz merak ediyorum? Bütün bir sezon rakiplerin hatası üzerine strateji kurulmaz. Bir maç kazanırsınız ama şampiyon olamazsınız.

En üzücü nokta sizinle aynı dünya görüşünde olup, mücadele etmeye çalışan insanları bile bu kendi pasif çizginize çekmeye çalışmanız. Çıkıp “Demokrasi, emek, liyakat ve şeffaflığa saygı olmazsa olmaz” demek biraz komik olmuyor mu? Köşe kapmaca, mendil kapmaca, seksek haricinde; ki bu bile şüpheli, hiçbir sporla profesyonel anlamda uğraşmamış kişilere yetki verirseniz nasıl bir sonuç alınır acaba? Tavşana kaç tazıya tut ile olmaz bu işler! Göreceğiz bakalım belediye kulüpleriniz basketbol seçiminde kapalı oylamada ne yapacaklar? Basketbol son 7 yılda bir çöküşün içinde. Herkese açık çağrımdır. Ya çöküşün parçası olacaksınız ya da elbirliğiyle basketbolu tekrar ayağa kaldıracağız. Karar sizin.