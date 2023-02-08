Sözün bittiği yerdeyiz

08 Şubat 2023 Çarşamba

“Kar yağmazsa, yollar buz olmazsa İstanbul’un iki yakasındaki müzik etkinliklerini kaçırmayın” diye bir cümleye başlamıştım ki hangi etkinlik? Neler olmadı birdenbire! Orada yaşamasak da bütün Türkiye ülkenin güneydoğusundaki depremle sarsıldı. Şimdi TV önüne kilitlenmiş haldeyiz. Tam 10 ilimiz enkaz haline geldi. Acı ile kuşatıldık. Enkaz altındaki insanların yarım kalmış hayalleri, kurtulma umuduna sarılıp beklemeleri yürekler acısı. Saatler ilerledikçe kurtulma umudu yok oluyor. Yüzyılın felaketi yaşanıyor.

Ben sanat sayfası yazarıyım. Şu anda hangi sanattan söz edebiliriz? Vicdanımız el verir mi? Okurlarımız deprem bölgesinden biraz daha haber almak isteyecektir. Artık sözü uzatmadan, sözün bittiği yerde durarak sayfamızı habercilere açmalıyız.