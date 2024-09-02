Gülengül Altınsay
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Erken uyarı

02 Eylül 2024 Pazartesi

Beşiktaş’ın ilk 11’inde 10 farklı ülkeden oyuncu var. Sadece iki oyuncu aynı ülkeden Portekiz’den. Zaten sahadaki 22 oyuncunun sadece dördü yerli. Siyah-Beyazlılara Felix Uduokhai gelince Masuaku sol kanat bekine dönmüş. O zaman Muçi de içeri katediyor. Zaten bu yeni Beşiktaş geride 3.5 savunmacıyla oynuyor gibi. Ve rakibin beşli savunmacısına karşı beşli forvetle hücum ediyor; Masuaku’yu da açık olarak kullanarak. Sivas ise maça sert, gergin ve Rafa Silva’ya yakın markajla başlıyor. Kartal baskılı ama biraz da telaşlı başladığı maçta 27’de penaltı kazanıyor; VAR’dan gelen uyarıyla. Immobile Beşiktaş’ın ve kendisinin ilk penaltısını atıyor. Golden sonra Sivas daha atak ve oyun biraz dengeleniyor. Devre direkte patlayan Masuaku frikiğiyle kapanıyor. Gözlerim Muçi’nin yerinde Semih’i arıyor. 2. yarıya da topa hâkim başlıyor Beşiktaş ama savunmayı aşıp pozisyon üretemiyor. Gio Hoca çareyi kulübede arıyor; Semih’i 62’de alıyor oyuna. Ama ikinci yarıda 72’ye kadar bir şutu bile yok Beşiktaş’ın. 72’de forvete Immobile’nin yerine Mustafa giriyor. Değişiklikler Beşiktaş’ı biraz hareketlendiriyor fakat yine de bu sezonun en temposuz en etkisiz oyununu oynuyor. Gedson Fernandes’in savunmanın hediyesini reddetmeyen golü Kartal’ı rahatlatıyor. Ne ki özellikle ikinci yarıdaki etkisiz oyunu erken uyarı olmalı Siyah-Beyazlılara.


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