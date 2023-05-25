Hak, hukuk, adalet

25 Mayıs 2023 Perşembe

TFF dur durak bilmiyor! Süper Lig’de hak, hukuk ve adalet için ceza üstüne ceza kesiyor. Baş suçlu da Beşiktaş Kulübü. Taraftarına ceza, yöneticisine ceza, başkanına ceza, şimdi de teknik direktörüne ceza. Diyeceksiniz ki taraftarı küfretmiş, yöneticisi fanatik taraftar gibi konuşmuş, hocası da haddini aşmış. Yani suç varsa ceza olur diyeceksiniz. İşte orada duracaksınız. Futbol dünyasının asli unsuru bir teknik direktör, “Evet efendimcilik” yapmıyor, düzen hakkında fikrini açıklıyorsa bunun neresi suç. Yoksa fikir açıklama ve tartışma özgürlüğü mü, demokrasi mi sizin suç saydığınız! Ayrıca “suç” ve “ceza”yı yan yana koyduğumuzda büyük bir dengesizlik göreceksiniz.

Tamam şu bir gerçek; deprem nedeniyle çok garip bir sezon yaşıyoruz. Ligden çekilen iki takımın ardından getirilecek her çözüm bazı haksızlıklara yol açacaktı zaten. Fakat burada sorun TFF’nin UEFA kuralına uymayıp Fenerbahçe ve Galatasaray’ın avantajlı, başta Beşiktaş olmak üzere rakiplerine göre çekilen takımlarla daha fazla deplasman ile maç oynamış takımların aleyhine alelacele karar çıkarması... Ve ardından bu karara isyan eden kim olursa cezalandırılması.

Çünkü alışılmış; kulüpler bu düzen içinde TFF’ye kayıtsız şartsız biat edecek. Yoksa işte böyle her vesile ile ceza alırsınız. Çok ileri giderseniz borç ertelememe, transfer limitini azaltma falan gibi sopalar girer devreye. Ya da VAR varyasyonları...

Ligin verilen ve verilmeyen penaltılar ligi olduğu ortada... Lig haksız uygulamalarla ve penaltılarla dizayn ediliyor... Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı bitmişken bile Adana’da net penaltısı verilmedi örneğin. Skor Beşiktaş’ın lehine geçince yapılan bir net penaltıyı vermek için bile VAR’a gitti hakem.

Beşiktaş taraftarı isyanlarda. Ve haksızlığa tepki veren Beşiktaş başkanı, yöneticisi, hocası hemen en ağır şekilde cezalandırılıyorlar. Mertçe çıkıp tartışan yok. Tartışacak bilgi ve niyetleri yok mu yoksa? Mehmet Büyükekşi TFF’si hakça yönetim konusunda değil ama eleştiriler konusunda çok hassas. Güneş gibi deneyimli bir futbol kişisinden gelse bile.

Yine diyeceksiniz ki saha içinde ve saha dışında haksızlıklar sadece Beşiktaş’a mı oluyor? Diğer takımlara da benzer haksızlıklar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ama sürekli söylediğim gibi tüm bir sezon incelendiğinde lehte ve aleyhte verilen hakem kararlarını, TFF kararlarını alt alta dizip toplayıp çıkardığımızda gerçek ortaya çıkar. Ve en önemlisi Beşiktaş sistemin temelindeki sorunlara dikkat çektikçe TFF’nin telaşlanması. Belki de geçen yıl genç hakemlerle temiz bir başlangıç yapılması girişiminin faturası bu Beşiktaş’a. Peki şimdi ne olacak; ferman elinde olanlara, düdük elinde olanlara rağmen her alanda olduğu gibi futbolda da hak, hukuk ve adalet arayışı yine sürecek. Başka yol yok.