İyi bir başlangıç

14 Ocak 2024 Pazar

Beşiktaş, Karagümrük karşısına 4-0 kazanılan Rize maçının ilk on biri ile çıkmış. Tek fark Demir Ege’nin yerinde Salih’in olması. Beşiktaş’ın sorunu ilk 11’in kimlerden oluştuğu ya da oluşmadığı değil oysa ki. Çok daha karmaşık.

Aslında Karagümrük’te de işler iyi gitmiyor ve onlar da yeni hocalarıyla kötü gidişe “dur” demek istiyor. Yani yeni başlangıçlar arayan 2 takım var sahada. Bu arada Beşiktaş simsiyah, Karagümrük bembeyaz giyinince hangisinin Beşiktaş olduğu kolayca seçilemiyor. Neyse Beşiktaş orta alanı soru işaretli başlıyor oyuna. Bir de Amir 15’te sakatlanınca yerini Demir Ege’ye bırakıyor. Demir Ege de 4-1-4-1’de savunma önünde kalıyor sürekli ve Fernandes’le Salih’ten kopuyor. Cenk’le Rashica da zaten hep kopuklar. Dahası takım 5-5 bölünüyor savunmada da zorluklar yaşanıyor böylece. Yine de Beşiktaş’ın gole yaklaştığı pozisyonlar var; Semih’le, Cenk’le, Fernandes’le.

İlk yarı daha çok bekleyen savunma arkasına hızlı çıkışlar arayan Karagümrük 2. yarıya ileride basarak başlıyor, Beşiktaş’ı kalesine itiyor. Oyun hızlanıp açılınca ardı ardına goller geliyor ama Kartal’dan. Önce Semih’ten sonra Rashica’dan. Bu ikili 2 haftadır Beşiktaş’ı kurtarıyor. Fakat genç Semih’e ayrı bir parantez açmak lazım. Evet pırıl pırıl bir yıldız doğuyor. Sonra Beşiktaş oyuncu değişikliklerinden sonra 4-4-2’ye dönüyor, Fernandes’i ileri atıyor ve onunla 3. golü de buluyor. Böylece Santos’la umutlu bir başlangıç yapıyor.