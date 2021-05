Kaldı iki maç

09 Mayıs 2021 Pazar

Bir tarafta giderek daralan kadrosuna rağmen futbolunu gün be gün geliştiren lider Beşiktaş, diğer tarafta zengin kadrosuna rağmen kadrosunda ve futbolunda istikrar yakalayamayan ama mücadeleyi sonuna kadar sürdüren Galatasaray. Sezonun bu son derbisinde Beşiktaş ilk on biri zar zor çıkarabiliyor. Buna karşın Galatasaray ilk on birini her hafta değiştirebilecek kadar derinlikli kadroya sahip. Fatih Terim Beşiktaş’a karşı gençleri değil tecrübeli oyuncuları tercih ediyor. Ve karşılaşma adeta faullerle, ofsaytlarla, VAR kararlarıyla başlıyor. Bu arada Beşiktaş’ın o bildik akışkan, dikine, paslı oyunundan eser yok. Bunda en önemli etken Galatasaraylı oyuncuların Beşiktaşlıları orta alanda hapsetmeleri, topu kaptırdıklarında da rakiplerini faullerle durdurmaları. Faulle rakibi durdurmak rakibi oynatmamak tabi futbolun içinde var. Kimse bir şey diyemez. Ama benim için futbolun güzel tarafı değil bu. Kartal pas ağını kuramayınca faullerle de oyun sık sık kesilince sonuç almak için iş bireysel becerilere kalıyor. Nitekim Cimbom Babel’in maharetiyle öne geçiyor. Ayağa basmalar, sarı kartlar derken ceza sahasında bir ayağa basma Beşiktaş’a 11 yıl sonra derbide penaltı getiriyor. Ama takımına penaltı kazandıran Atiba bu kez Falcao’ya ceza alanında faul yaptığı gerekçesiyle penaltıya sebebiyet veriyor. Yani yıllar sonra kazanılan bu penaltı pek de bir şeye yaramıyor. Ve Beşiktaş bu sezon hiç alışık olmadığımız bir şekilde yenilgiyi kabul edercesine reaksiyon gösteremiyor oyuna da skora da. Beşiktaş tam 75’te beraberlik golü ararken Atiba’nın ayağındaki nizami topa aut kararı veriyor yardımcı hakem. Hemen ardından gelişen Galatasaray atağında ise 3. gol geliyor. Ve böylece Kartal’ın şampiyonluk umutları son iki haftaya kalıyor.