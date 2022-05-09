Son vuruş olmazsa

09 Mayıs 2022 Pazartesi

Anneler Günü’nde kadınları aşağılayıcı küfürlerle rakibe tepki koymak Beşiktaş tribünlerine hiç yakışmadı. Sahaya atılan yabancı maddeler de. Ama İrfan’ın taraftara çanak tutması da Fenerbahçe’nin golünden sonraki tribünlere hareketi de hiç hoş olmadı. Zaten sezonun son büyük derbisinde maç başlar başlamaz anladık ki bu maç bir başka olacak. Bir kere 2 takım da kazanmayı çok istedi. Ama özellikle son paslar ve son vuruşlar iyi olmayınca karşılıklı goller kaçtı. Daha fazla kaçıran da Beşiktaş’tı. 2 tane de direkten dönen topu var. Larin’in kaçırdıkları ise acayip. Beşiktaş hep çok zor penaltı alırken bu kez 2 tane birden kazandı. İlki kaçtı, 2. gol olunca skor eşitlendi. Yalnız 2. penaltı net olmasına rağmen VAR’dan zorla gelmesi ilginçti. Burada Kenan’ın pozisyonu VAR’a götürme çabası da müthişti. Siyah-Beyazlılar 2. yarıya daha etkili başladı. Ama son yarım saate girerken hâkimiyeti kaybettiler. Şu gerçek; yeni hocasıyla Beşiktaş’ın performansı giderek artıyor ama bitirme konusunda hâlâ yetersiz.