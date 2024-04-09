Bir Bayram Yazısı

09 Nisan 2024 Salı

Bugün Ramazan’ın son günü.. Arefe. Yarın bayram. Bugün tüm gün temizlik ve bayram yemeklerine hazırlık ile geçecek. Harika sofralar için planlar var. Sarmalar, dolmalar sarılıyor. Tatlılar yapılıyor. Bayram çikolaraları şekerliklere kondu, kolonyalar meydana çıktı. Hala bu hazırlıklar var mı? Evet birçok evde var. Neyse ki hala var…

Evet son yıllarda evde hazırlık yapmak ve bayram kutlamak yerine tatile kaçmak da iyi fikir gibi geliyor. Biliyor musunuz? Ben bayramların eskisi gibi kutlanmasını çok özlüyorum ve seviyorum. Büyük ailenin bir araya geldiği, yılda bir kez de olsa çocukların birbirini görebildiği günler.Harçlıklar, mendiller.. Evet haklısınız, tüm yıl çalışıyoruz tatil yapmayalım mı diyeceksiniz. Çok da haklısınız. Ülkemizde çalışma gün ve saatleri o kadar fazla ki, tatil olduğunda biraz dinlenmek istiyoruz. Ama eskisi gibi bu günlerde sizleri görmek isteyen eş, dost ve akrabalar ile vakit geçirmek de ne güzel olurdu. Güzel anıların korunmasına inanıyorum. Çünkü sevdiğiniz kişilerle oturduğunuz güzel bayram sofraları hem bize hem de çocuklarımıza iyi gelir. Unutulmazdır. Siz de de öyle değil mi?

En güzel anılarınızı sorsam , bayram sofraları ilk 5’e girebilir. Bu günleri bu kadar güzel anmamızı sağlayan sadece sevdiğiniz akrabalarınız değil. Sofradaki muhteşem lezzetler. Sadece bayramda yapılanlar özellikle. Örneğin bayram tatlıları… Bizim oralarda ve hatta hala Anadolu’nun birçok yerinde kimse tatlısını dışarıdan almaz. Evinde kendi elleriyle yapar. Baklavasını, şekerparesini, kalburabastısını.. evinde yapar ve misafirine de ev yapımı lezzetleri ikram eder. Bu da değişti değil mi sevgili okur? Herkes sipariş mi veriyor artık? Tamam tamam , daha fazla eskiye övgü yapmayacağım ama siz yine de elinizdeki güzel değerleri, anıları ve lezzeteleri unutmayın olur mu?

Yöresel ve kültürel lezzetlerimizin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bir içli köfte ile bir hamburgeri karşılaştırırsak, sizce hangisi daha sağlıklıdır? Kaloriyi bir tarafa bırakın. Bir baklava ile bir donat karşılaştırılırsa hangisi daha kaliteli?

Şaşırdınız değil mi? Bu nasıl diyetisyen yazısı diyeceksiniz. Bu binlerce danışanının hayatına girmiş, bu güzel günlerin kıymetini asla unutmamış, her zaman dikkatli ve sağlıklı beslenmenin gerekli olduğuna ve özel günlerde ise bu güzel sofralarda birlikte olmanın sağlığımıza iyi geleceğine inanan bir diyetisyen. Abartmadan, dengeli bir şekilde bunu başarabiliriz.Sonraki yazılarımda hızlıca toplarlamayı yazacağım söz!

Örnek bir bayram günü nasıl olsun?

Kahvaltı: Peynir, zeytin, domates, salatalık, börek veya simit, yumurta

Aralarda: Ayran / kefir



Öğle yemeğinde:

Et-köfte-tavuk-etli yemekler + sebzeler ve mezeler

Sarma veya dolma veya sabah yemediyseniz biraz börek ( otlu olsun derim)

Ara: 1-2 tane bayram tatlısı + yanında ayran veya sütlü kahve ile

(diyabetik veya şekersiz tatlılar da lezzetli olabilir)

Akşam yemeği: Izgara et/balık/tavuk + mezeler + salatalar

Akşam yemekten sonra sadece çay, kahve ile eşlik etmelisiniz