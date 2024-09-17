Güneş Aksüs
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Kente fit bir dönüş

17 Eylül 2024 Salı

Eylül ayını seviyorum. Herkes yazı bekler ama ben Eylül’ü. Düzene dönmeyi... Yağmurlu havada bir film keyfi yapmayı... Sevdiklerini özlemeyi ve kavuşmayı... Okula geri dönmeyi severim, kendine gelme ayıdır eylül. Mevsim geçişidir. Bedeninin hadi benimle ilgilen dediği bir dönemdir. Uykularını, beslenmeni, sporunu düzene koyarsın, koymalısın. Tatiller biter, yazlıklar kapanır ve diyetisyenler aranır. Gülmeyin, gerçekten siz ocakta yeni yıl kararları ile başlanır deseniz de eylül tam bir diyete başlama mevsimidir. Bu arada kendi bedeninize bakmayı, doğru olanı yapmayı, bağışıklık sisteminizi kışa hazırlamayı unutmayın. 

Tam da bununla ilgili güzel bir haberim var size. 2012 yılından beri düzenlenen, Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam etkinliği olan FitWeekend bu hafta başlıyor. Yıllar içinde bu etkinliği yapma sebebimiz değişmedi. Bilgi kirliliğine karşı doğru bilgiye ulaşabilmek, işi uzmanından dinleyebilmek için, sağlıklı yaşamın o kadar da zor olmadığını, aslında ne kadar çok seçenek olduğunu anlatan etkinlikler, tadımlar yapalım diyerek çıkmıştı bu fikir. Gerçekten çok iyi isimler olacak sahnede. Sizlere de haber vermek istedim. Gelin dinleyin, merak ettiklerinizi sorun. Ben de orada olacağım. 19-20-21 Eylül’de Kanyon’dayız. Bir güzel haber daha; etkinlik ücretsiz, eşinizi dostunuzu alıp gelebilirsiniz. 

ÜCRETSİZ VÜCUT ANALİZİ 

Bu etkinliğin en sevdiğim tarafı da ücretsiz vücut analizi olması. 3 gün boyunca etkinlikte diyetisyenler eşliğinde vücut analizi yapılacak. Diyetisyenlerin kullandığı bu özel analiz cihazlarında yağ oranını, su oranını, kas yoğunluğunu, metabolik hızınızı ve biyolojik yaşınızı öğrenebilirsiniz. Her sene binlerce kişinin ölçüm yaptırdığı bu etkinlik yine sizleri bekliyor. 

YENI LEZZETLER DENEYEBİLİRSİNİZ

Stantları gezerken yeni ne çıkmış, tadı nasılmış, ben bunu nasıl tüketebilirim diyenler için güzel bir ortam var. Sürdürülebilir olması için hayatımıza, mutfağımıza yeni lezzetler de eklemek gerekiyor. Sağlıklı beslenme deyince aklınıza sadece marul, brokoli ve elma gelmesin. Her besin grubundan faydalanmak ve biraz da lezzet katmak için yeni seçenekler var. 

Programın ayrıntılarını paylaşıyorum. 

Söyleşi Programı:

19 Eylül 2024 / Perşembe;

Sunny moderatörlüğünde;  

    • 14:00-14:30 Sound Healing ile İçsel Yolculuk / Seda Gendihal & Zafer Altıntaş 

    • 15:00-16:00 İyi Yaşamdan Sürdürülebilir Yaşama: Geleceği Filizlendiriyoruz / Dilara Koçak

    • 16:00-17:00 Fonksiyonel Beslen Vücudunu İyileştir / Yeşim Temel Özcan 

    • 17:00-18:00 Atıksız Mutfak Hayal Değil / Özge Şahin

20 Eylül 2024 / Cuma;

Nur Tuğba Namlı moderatörlüğünde ;  

    • 14:00-14:30 Quick Hiit Workout / Çiğdem Çakır 

    • 16:00-17:00 Uzun Yaşamın Sırrı: Longevity / Taylan Kümeli 

    • 17:00-18:00 İyi Yaş Alma Sanatı / Pınar Özdemir Hotiç 

    • 18:00-19:00 Sağlıklı Beslenme Her Zaman Her Yerde / Sibel Taşçıoğlu & Güneş Aksüs

21 Eylül 2024 / Cumartesi;

Sunny moderatörlüğünde;  

    • 14:00-14:30 Yogalates / Ceren Coşar

    • 15:00-16:00 Sürdürülebilir Yaşam, Sürdürülebilir Moda / Nejla Güvenç & Serhat Şengül 

    • 16:00-17:00 Kendimizin En İyi Versiyonu Nasıl Oluruz? / Gözde Atakoğlu 

    • 17:00-18:00 Bir Şefin Doğaya Saygı Sofrası / Aydan Üstkanat 


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