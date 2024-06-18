Hayri Güner
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Lig yeniden dizayn ediliyor

18 Haziran 2024 Salı

Fenerbahçe, Jose Mourinho’ya imza attırınca rakiplerine net mesajını da vermiş oldu. Yapacağı flaş transferlerle özetle diyor ki “Sizler bir süre yarışın içinde, bir süre sonra da yarışın tamamen dışında kalacaksınız, bu böyle biline”. Zira başkan Ali Koç da “kurtlar sofrasında” son şansını kullanıyor. Beşiktaş da uzun bekleyişin ardından teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst’u getirdi. Genç, hırslı, idealleri olan bir çalıştırıcı. Siyah-Beyazlılar iyi bir takım oluşturup, Van Bronckhorst’la şampiyonluğu kovalamak istiyor. Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, kadrosunun omurgasını koruyor, Okan Buruk sistemini oturtmuş bir teknik direktör.

İstanbul’da bunlar yaşanırken Trabzonspor nasıl bir yol izlemeli? Çok zor kazanan bir kulübün bir hayli de borcu varken çok kolay da para harcamamalı. Başkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı yeni sezon planlaması için çok önceden kolları sıvadı. Nwakaeme’nin dönüşü hem takımı hem de taraftarı havaya sokacaktır. Çünkü Nijeryalı oyuncu, ilerlemiş yaşına rağmen ligimizde hep kilidi çözen isim olmayı başardı. Dragus transferi de hücum hattını güçlendirdi. Trabzonspor, geçen sezon Bjelica ile başlayan ve Avcı ile devam eden süreçte transferler, sahada sergilenen oyun ve alınan sonuçlar itibarıyla başarısız olmuştur. Bordo-Mavililer kendi takasında, tıpkı şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi mütevazi bir şekilde rüzgârın karşısında duracaktır. Kadro mühendisliğinde hocanın aklında olan oyun planına uygun futbolcuları takıma katmak yetmiyor. Elinizdeki yetersiz oyuncularla da yolunuzu ayırmanız gerekiyor. Kuruluşundan bugüne bütün sezonlarda zor koşullara karşın zirve mücadelesi veren Trabzonspor’un oyuncu tercihleri; kaybetmeyi sevmeyen, mücadeleci, paylaşan isimlerden yana olmalı.


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