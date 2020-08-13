13 Ağustos 2020 Perşembe

Geçen hafta bugün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, FOX TV Çalar Saat Programı’nda İlker Karagöz’ün konuğuydu. Heyecanla anlatıyordu. Belediye çalışmaları içinde “Askıda kitap” projesinden söz edince, dikkat kesildim, ne güzel dedim. Belediyeyi aradım, ilgili birimden bilgi edindim. Kimi notlarımı siz değerli okurlarımla da paylaşmak isterim.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu olan Kültür AŞ de birkaç ay önce istanbulkitapcisi.com adresli sitede 200 bini aşkın indirimli kitap satışı başlatmıştı. Nasıl gidiyordu? Kültür AŞ ilgililerine ileti yazdım, onu da sordum.

Acaba Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda ne yapıyordu? Kültür ve sosyal işler dairesi başkanlığını aradım. Benzer bir kampanya var mıydı, yoksa, yapmayı düşünüyorlar mıydı öğrenmeye çalıştım.

Kısaca “Askıda kitap” belki başka belediyelere de örnek olur, yaygınlaşır, Türkiye’nin okuma koşusuna katkıda bulunur, diye düşündüm.

Önce ‘Askıda fatura’ başladı

Koronavirüs salgını yüzünden işsiz ya da zor durumda kalanlar için yardım amacıyla önce Ankara, ardından İzmir ve sonra İstanbul Büyükşehir belediyeleri tarafından bağış kampanyaları başlatıldı, biliyorsunuz. Ancak Ankara ve İstanbul’da açılan bağış kampanyalarının paralarına iktidar el koyunca, bu kez bağışın kesilmemesi için yaratıcı bir yöntem olarak “Askıda fatura” kampanyası açıldı.

Dünyada benzeri olmayan bir kampanyaydı. Elektrik, su, kira borcu olanların borçları bağışta bulunmak isteyenler tarafından internet üzerinden açılan banka hesaplarına ödeniyordu. Ödendi de hem de olağanüstü ilgiyle, hızla, coşkuyla, günü gününe bilgiler de online olarak paylaşıldı... Kesilen elektrikler, sular açıldı. Kiracılar evlerinde rahatça uyudu.

Proje bununla kalmadı, mahalle/köy bakkallarındaki veresiye defterleri de yardımseverler tarafından büyük bir iyilikseverlikle ödendi, kapatıldı. Borçlular borç yükünden kurtuldu. Üstelik de bu büyük bir gizlilik içinde yapıldı. Yani geleneksel anlatımla “alan el, veren eli görmedi”. Sonuçta veren el paylaşmanın, alan el sorunlardan kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. Topluma barış ve huzur için yapıtaşları döşendi. Salgının çalışanlara, yoksullara getirdiği ekonomik yıkımlar giderilmeye çalışıldı. Böylesi bir dayanışma, olsa olsa insanseverliğin/ dayanışma bilincinin en yüksek noktasıdır. Siyasal iktidar bu dayanışmayı engelleyemedi.

Askıda fatura kampanyası, başka belediyelere de hızla yayıldı. Halk hem oy verdiği belediyelere hem de zor durumda olan insanlara sahip çıktı. Ne güzel!

Askıda kitap, Halkın Kitapçısı’nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu halkinkitapcisi.com internet sitesi üzerinden yürütülen “Askıda kitap” kampanyasından, öğrenciler ve aylık geliri 2 bin 500 TL’nin altında olan yurttaşlar yararlanıyor. Kitapseverler, sitede yer alan 500 kitaplık seçkiden oluşturulan dört paketten dilediklerini ya da istedikleri sayıda kitabı askıya bırakıyor. Bağışçılar ise bu kitapları yüzde 20 indirimli alıp bağışlıyor. Askıya çıkan bu kitaplardan almak isteyenlerse, ayda bir kez askıdaki kitaplardan edinebiliyor. Şimdilik bağış İzmir’le sınırlı olsa da düşünce hızla Türkiye’ye yayılıyor. Güzel değil mi?

Başkan Soyer, “Aydınlığa giden yolda bir kitap bağışı da olur yüz kitap da... Haydi benim güzel kardeşlerim, biz yaparız” diyerek herkesi kampanyaya katılmaya çağırıyor.

**BİR NOT: Geçen haftaki yazımda İstanbul Halk Ekmek fabrikasını kuran İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın basın yayın müdürü rahmetli Doğan Görsev’in adını anmayı unutmuşum. Üzgünüm. Bunu hatırlatan eşi Sayın Nesrin Görsev’e teşekkür ediyorum. Ahmet İsvan, Başkent Gölgesinde İstanbul (İş Kültür Yayınları, 2.b. 2011) adlı anı kitabında ondan övgüyle söz ediyor (s.96-99). Dahası Doğan Bey’in yazar, çevirmen, yayıncı kimliğiyle topluma çok şey kattığı biliniyor. İkisini de saygıyla anıyorum. Aynı yıllarda birlikte çalışan tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer de İsvan’ın sanat danışmanıydı. Onu da sevgiyle selamlıyorum.