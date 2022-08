25 Ağustos 2022 Perşembe

Cumhuriyet’in ikinci sayfasını her açışta, PENCERE köşesinde İlhan Selçuk’u, aynı sayfanın karşısında EVET/HAYIR köşesinde Oktay Akbal’ı, hâlâ gözlerim arar. Bugün olsalardı neyi, nasıl yazarlardı diye düşünmeden edemem. Cumhuriyet’in iki anıtsal imzası aynı gazetede, aynı sayfada aynı amaçlar doğrultusunda yıllarca yazdılar; bu ne büyük bir mutluluk...

Bu hafta Cumhuriyet Kitapları’ndan Ayla Akbal ve Mustafa Köz’ün hazırladığı “Oktay Akbal’ın Anılarına Saygıyla...” adlı masmavi, çok güzel bir kitap yayımlandı. Kitabı hazırlayanlardan Oktay Akbal’ın değerli eşi Ayla Akbal, “Duyguyla yazılmış yazıları bir araya getirdim” derken Mustafa Köz de “Akbal’ın dostlarının içten, incelikli kalemlerinden derlenmiş yazıları bu kitapta buluşturduğu”nu yazdı.

Emeği geçenleri kutluyorum, ellerine sağlık.

İlhan Selçuk yarım yüzyıllık arkadaşı Oktay Akbal için “Biz Oktay Akbal’ı çok sevdik” diye yazmıştı. Çünkü her ikisi de Alev Coşkun’un yazdığı gibi “Oktay Akbal ile İlhan Selçuk birbirini çok seven, birbirini çok iyi anlayan iki arkadaştılar ve yarım yüzyıl her gün okuyucuyla temas halindeydiler. Cumhuriyet gazetesinin simge yazarlarıydılar”. (s.19)

KİTABIN İÇERİĞİ

Kitap, kitabı hazırlayanların birer sunu yazısının yanı sıra, Oktay Akbal’ın Cumhuriyet’te yayımlanan “Huzur” başlıklı son yazısıyla başlıyor. Ardından Alev Coşkun’un “İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Atatürkçülük” başlıklı yazısı geliyor. Bu bölümde “Yaşamı, Yaşama Bakışı, Politik Duruşu” başlığı altında 21, “Edebi Kimliği, Yeri ve Önemi” başlığında 14, “‘Kaybettik’ Haberini Alınca ve Sonrası” başlığı altında 30 yazar ve TYS, “Peşi Sıra Dökülüveren Dizeler” başlığı altında üç şair, “Güncelerde Söyleşilerde” beş yazar olmak üzere, toplam 75 yazar ve şairin; Oktay Akbal’ı anlatan yazı ve şiirleri yer alıyor.

Yazı ve şiirlerde anlatılan Oktay Akbal olsa da 75 bakış açısı Oktay Akbal’ı ve çevresini, giderek de yaşadığı Cumhuriyet yıllarını, bilinmeyen, az bilinen yönleriyle dile getiriyor, okurun ufkunu açıyor, anılarını canlandırıyor.

“Oktay Akbal’ın Anılarına Saygıyla...” kitabına koşut olarak pazar günü yapılacak iki törende de Oktay Akbal anılacak.

Önce Akyaka’da mezarı başında, öğleden sonra da Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek Oktay Akbal Edebiyat Ödülünü Yok Çünkü Telafisi (Everest Yayınları) adlı romanıyla kazanan Zeynep Göğüş’e ödülü sunulacak.

ZEYNEP GÖĞÜŞ

Zeynep Göğüş, yıllarca yurtiçinde yurtdışında gazetecilik, köşe yazarlığı, akademisyenlik yaptı. Altı yıl önce roman yazmak üzere köşe yazarlığını bıraktı. Yazdığı üç romandan ikisi Türkiye’nin en önemli iki roman ödülünü aldı. 2018’de Işık Ülkesinden, 2019’da Zeytin Kuşu, 2021’de Yok Çünkü Telafisi çıktı. İlk romanı Işık Ülkesinden ile, 2019 Yunus Nadi, 2021’de çıkan Yok Çünkü Telafisi adlı son romanı da 2022 Oktay Akbal Roman Ödülünü kazandı.

Oktay Akbal Roman Ödülü verilen romanında Göğüş, kendine göre, hercai genç bir gazeteci olan Murat Bora’nın yaşamından bir kesiti anlatır. Bora, bir gazetenin Brüksel temsilcisidir. Brüksel’de bit pazarında başka eşyalarla birlikte Abdülhamit’in traş sehpasını satın alır. Bu sehpanın peşinde olan Türk kökenli Oğuz Göker’in kendi biyografisini para karşılığı yazma önerisini kabul eder. Bunu kabul etmesi aslında yazınca para kazanmak değil, “politik bir alt metin” ortaya koyma umududur.

Bunu yaparken aslında endişelidir. Çünkü olayları, kişileri anlatırken çağrışımlarla pek çok bilgi vermektedir. Endişesi ise kitabı “bir züccaciye dükkânına çevirme” korkusudur.

Yok Çünkü Telafisi, dramatik yapısı sağlam bir roman. Merak ögesi çok iyi işlenmiş. Çok rahat okunuyor. Murat Bora, kurgusal bir roman kahramanı mı yoksa, aşk peşinde koşan, tuzu kuru bir gazeteci mi?

Oktay Akbal’ı, telif geliri TYS’ye bırakılan “Oktay Akbal’ın Anısına Saygıyla...” kitabıyla olduğu kadar Zeynep Göğüş’le, güzel yapıtı Yok Çünkü Telafisi romanıyla ve Dr. Osman Gürün başkanlığındaki Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin edebiyatımıza olan katkısıyla da her zaman anacağız, unutmayacağız...